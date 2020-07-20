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Новые специальности в колледжах Минской области

20.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Так, в Марьиной Горке в этом году можно будет получить квалификацию техника-механика в аграрной отрасли, а в Новопольском колледже - администратора гостиничного бизнеса. Прием документов в средне-специальные учебные заведения начался сегодня. В основном абитуриенты выбирают аграрно-технические специальности, востребованы также торговые, медицинские и машиностроительные. Для выпускников общего базового и среднего образования прием документов на бюджетной основе продлится до 31 июля, а до 14 августа - на платную.
 
 
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Так, в Марьиной Горке в этом году можно будет получить квалификацию техника-механика в аграрной отрасли, а в Новопольском колледже - администратора гостиничного...
 
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