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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые специальности в колледжах Минской области Так, в Марьиной Горке в этом году можно будет получить квалификацию техника-механика в аграрной отрасли, а в Новопольском колледже - администратора гостиничного...

Так, в Марьиной Горке в этом году можно будет получить квалификацию техника-механика в аграрной отрасли, а в Новопольском колледже - администратора гостиничного бизнеса. Прием документов в средне-специальные учебные заведения начался сегодня. В основном абитуриенты выбирают аграрно-технические специальности, востребованы также торговые, медицинские и машиностроительные. Для выпускников общего базового и среднего образования прием документов на бюджетной основе продлится до 31 июля, а до 14 августа - на платную.