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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бесконтактная оплата проезда в метро набирает популярность Пассажиры столичной подземки стали реже пользоваться жетонами. На смену пришла бесконтактная оплата. Только в прошлом году банковскими картами и мобильными...

Пассажиры столичной подземки стали реже пользоваться жетонами. На смену пришла бесконтактная оплата. Только в прошлом году банковскими картами и мобильными устройствами оплатили почти 20 миллионов поездок. Такой способ доступен как для белорусских, так и для международных платежных систем. Напомним, эта функция в Минском метрополитене появилась два года назад. Она позволяет не только снизить нагрузку на кассиров, но и оптимизировать время нахождения пассажиров.Для удобства пассажиров также устойчивая сотовая связь и Wi-Fi. Пока он доступен на двенадцати станциях, скоро подключат еще четыре.