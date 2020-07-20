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Бесконтактная оплата проезда в метро набирает популярность

20.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пассажиры столичной подземки стали реже пользоваться жетонами. На смену пришла бесконтактная оплата. Только в прошлом году банковскими картами и мобильными устройствами оплатили почти 20 миллионов поездок. Такой способ доступен как для белорусских, так и для международных платежных систем. Напомним, эта функция в Минском метрополитене появилась два года назад. Она позволяет не только снизить нагрузку на кассиров, но и оптимизировать время нахождения пассажиров.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена: "Если в 2018 жетонами пользовались около 35 % пассажиров, то в 2019 уже 30 %. И такая динамика прослеживается и далее. Вообще, если говорить о модернизации процессов, то можно сказать и о технической модернизации. Появились новые поезда - это тоже сделано для удобства пассажиров. Поезд менее шумный, в нем спокойно можно разговаривать по телефону. А уже на третьей линии будет применена соответствующая виброзащита путей, которая будет делать поездку пассажиров еще более комфортной в плане звуковых параметров".

Для удобства пассажиров также устойчивая сотовая связь и Wi-Fi. Пока он доступен на двенадцати станциях, скоро подключат еще четыре.

 
 
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Пассажиры столичной подземки стали реже пользоваться жетонами. На смену пришла бесконтактная оплата. Только в прошлом году банковскими картами и мобильными...
 
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