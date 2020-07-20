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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спортивные комплексы шаговой доступности обновляются в столице Это касается объектов под открытым небом - воркаут-площадок, мест для игры в баскетбол или мини-футбол. Там обновляют искусственное покрытие, устанавливают...

Это касается объектов под открытым небом - воркаут-площадок, мест для игры в баскетбол или мини-футбол. Там обновляют искусственное покрытие, устанавливают дополнительные тренажеры. В то же время работа ведется на школьных стадионах, в вечерние часы они открыты для жителей микрорайонов. В планах также строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Возведение двух таких объектов начнут в ближайшее время. Также в столице воздвигают спортивные комплексы международного класса - это пятидесятиметровый бассейн и Национальный футбольный стадион.