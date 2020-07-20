ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Спортивные комплексы шаговой доступности обновляются в столице

20.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Это касается объектов под открытым небом - воркаут-площадок, мест для игры в баскетбол или мини-футбол. Там обновляют искусственное покрытие, устанавливают дополнительные тренажеры. В то же время работа ведется на школьных стадионах, в вечерние часы они открыты для жителей микрорайонов. В планах также строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Возведение двух таких объектов начнут в ближайшее время. Также в столице воздвигают спортивные комплексы международного класса - это пятидесятиметровый бассейн и Национальный футбольный стадион.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это касается объектов под открытым небом - воркаут-площадок, мест для игры в баскетбол или мини-футбол. Там обновляют искусственное покрытие, устанавливают...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новые специальности в колледжах Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика