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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Команда шахматистов готовится к виртуальным соревнованиям Главный интеллектуальный поединок года онлайн! Всемирная шахматная олимпиада должна была пройти этим летом в Ханты-Мансийске и Москве, но в связи с эпидситуацией...

Главный интеллектуальный поединок года онлайн! Всемирная шахматная олимпиада должна была пройти этим летом в Ханты-Мансийске и Москве, но в связи с эпидситуацией первенство пройдет впервые в истории в интернете. Наши шахматисты активно готовятся к виртуальным соревнованиям. Среди членов сборной и юниоры - на них в этом году особенные ставки.Старт онлайн-соревнований в среду, 22 июля. В составе белорусской сборной мужская и женская команды по двенадцать спортсменов - шесть в основе и шесть запасных.