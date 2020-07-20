ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Миорском районе мужчина ради выпивки загнал в сарай 93-летнюю женщину. Она там умерла

20.07.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел этой зимой в деревне Тимошково Миорского района. Мужчина запер 93-летнюю односельчанку в сарае, чтобы забрать у нее самодельное вино. Она долго находилась там без света, еды и питья — и умерла от сердечного приступа. Сельчанина будут судить за разбойное нападение и кражу с проникновением в жилище, сообщает Генпрокуратура.


49-летний житель деревни Тимошково загнал престарелую односельчанку в ее сарай и запер две двери. Женщина находилась там долгое время без света, пищи и питья. В сарае к тому же было холодно — на улице стояла зима.

Закрыв женщину в сарае, мужчина проник в ее дом и украл «не менее 5 бутылок» самодельного вина, отмечают в прокуратуре.

Женщина умерла от сердечного приступа.

Когда обвиняемый увидел, что пенсионерка мертва, он снова зашел в ее дом, взял еще «не менее 4 бутылок» вина и деньги. Следствие установило, что мужчина присвоил не менее 600 рублей.

Уголовное дело направлено в суд Миорского района. Обвиняемый находится под стражей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сельчанина будут судить за разбойное нападение и кражу с проникновением в жилище.
 
Новости дня
Новости общества
 
Команда шахматистов готовится к виртуальным соревнованиям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика