В Миорском районе мужчина ради выпивки загнал в сарай 93-летнюю женщину. Она там умерла

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел этой зимой в деревне Тимошково Миорского района. Мужчина запер 93-летнюю односельчанку в сарае, чтобы забрать у нее самодельное вино. Она долго находилась там без света, еды и питья — и умерла от сердечного приступа. Сельчанина будут судить за разбойное нападение и кражу с проникновением в жилище, сообщает Генпрокуратура.





49-летний житель деревни Тимошково загнал престарелую односельчанку в ее сарай и запер две двери. Женщина находилась там долгое время без света, пищи и питья. В сарае к тому же было холодно — на улице стояла зима.

Закрыв женщину в сарае, мужчина проник в ее дом и украл «не менее 5 бутылок» самодельного вина, отмечают в прокуратуре.

Женщина умерла от сердечного приступа.

Когда обвиняемый увидел, что пенсионерка мертва, он снова зашел в ее дом, взял еще «не менее 4 бутылок» вина и деньги. Следствие установило, что мужчина присвоил не менее 600 рублей.

Уголовное дело направлено в суд Миорского района. Обвиняемый находится под стражей.