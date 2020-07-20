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В Миорском районе мужчина ради выпивки загнал в сарай 93-летнюю женщину. Она там умерла
20.07.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел этой зимой в деревне Тимошково Миорского района. Мужчина запер 93-летнюю односельчанку в сарае, чтобы забрать у нее самодельное вино. Она долго находилась там без света, еды и питья — и умерла от сердечного приступа. Сельчанина будут судить за разбойное нападение и кражу с проникновением в жилище,
49-летний житель деревни Тимошково загнал престарелую односельчанку в ее сарай и запер две двери. Женщина находилась там долгое время без света, пищи и питья. В сарае к тому же было холодно — на улице стояла зима.
Закрыв женщину в сарае, мужчина проник в ее дом и украл «не менее 5 бутылок» самодельного вина, отмечают в прокуратуре.
Женщина умерла от сердечного приступа.
Когда обвиняемый увидел, что пенсионерка мертва, он снова зашел в ее дом, взял еще «не менее 4 бутылок» вина и деньги. Следствие установило, что мужчина присвоил не менее 600 рублей.
Уголовное дело направлено в суд Миорского района. Обвиняемый находится под стражей.
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Сельчанина будут судить за разбойное нападение и кражу с проникновением в жилище.
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