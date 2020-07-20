Главный идеолог Бобруйска требует у местного СМИ удалить сюжеты с мнениями прохожих про выборы

Источник материала: Tut.by

Редакция информационного портала «Бобруйский курьер» получила письмо от главы отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Татьяны Горбачевой с угрозой начала административного процесса. Чиновница потребовала удалить с сайта пять видеороликов — сюжетов с комментариями прохожих о президентских выборах. Горбачева трактовала видеоролики как исследование общественного мнения. Редакция в ответ подготовила обращение в прокуратуру с жалобой на нарушение Конституции Беларуси со стороны чиновников.



Фото: babruysk.by

«Удалить с интернет-ресурса видеозаписи с результатами опросов общественного мнения населения г. Бобруйска, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам президента Республики Беларусь», — такое требование содержится в письме отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйска за подписью ее начальницы Татьяны Горбачевой.

По информации «Бобруйского курьера», речь идет о пяти роликах с названиями:

В этих роликах содержатся экспресс-интервью с бобруйчанами — о кандидатах в президенты Беларуси и ходе предвыборной кампании. Главный идеолог Бобруйска посчитала, что размещение этих роликов — нарушение ст. 9.28 Кодекса об административных правонарушениях.

Ст. 9.28 КоАП появилась в 2012 году и запрещает без аккредитации проводить исследования и публикацию результатов опросов общественного мнения, которые касаются общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, выборам президента, депутатов, членов Совета Республики Национального собрания Беларуси. Максимальный штраф за это — 5,4 тыс. рублей.

Главный редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко считает требование незаконным, нарушающим — прежде всего — Конституцию Беларуси. Материалы, перечисленные в письме, нельзя относить к социологическим исследованиям, отмечает Анатолий Санотенко.

— «Бобруйский курьер» не является учреждением, проводящим социологические опросы. Корреспонденты, готовящие для него экспресс-опросы, то есть — мини-интервью граждан, — опрашивают 5−9 человек, не являются социологами, выполняют сугубо журналистские функции, — подчеркнул Санотенко.

Он подготовил обращение в прокуратуру, в котором просит принять меры прокурорского реагирования по защите Конституции Беларуси. А именно, он ссылается на статью 34, которая гарантирует гражданам право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.

— А статья 33 Конституции гарантирует каждому гражданину свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. В той же статье основного закона Беларуси законодатель зафиксировал: «Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются», — отметил главный редактор портала «Бобруйский курьер» Анатолий Сантоенко.