ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главный идеолог Бобруйска требует у местного СМИ удалить сюжеты с мнениями прохожих про выборы

20.07.2020 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Редакция информационного портала «Бобруйский курьер» получила письмо от главы отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Татьяны Горбачевой с угрозой начала административного процесса. Чиновница потребовала удалить с сайта пять видеороликов — сюжетов с комментариями прохожих о президентских выборах. Горбачева трактовала видеоролики как исследование общественного мнения. Редакция в ответ подготовила обращение в прокуратуру с жалобой на нарушение Конституции Беларуси со стороны чиновников.


Фото: babruysk.by

«Удалить с интернет-ресурса видеозаписи с результатами опросов общественного мнения населения г. Бобруйска, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам президента Республики Беларусь», — такое требование содержится в письме отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйска за подписью ее начальницы Татьяны Горбачевой.

По информации «Бобруйского курьера», речь идет о пяти роликах с названиями:

В этих роликах содержатся экспресс-интервью с бобруйчанами — о кандидатах в президенты Беларуси и ходе предвыборной кампании. Главный идеолог Бобруйска посчитала, что размещение этих роликов — нарушение ст. 9.28 Кодекса об административных правонарушениях.

Ст. 9.28 КоАП появилась в 2012 году и запрещает без аккредитации проводить исследования и публикацию результатов опросов общественного мнения, которые касаются общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, выборам президента, депутатов, членов Совета Республики Национального собрания Беларуси. Максимальный штраф за это — 5,4 тыс. рублей.

Главный редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко считает требование незаконным, нарушающим — прежде всего — Конституцию Беларуси. Материалы, перечисленные в письме, нельзя относить к социологическим исследованиям, отмечает Анатолий Санотенко.

— «Бобруйский курьер» не является учреждением, проводящим социологические опросы. Корреспонденты, готовящие для него экспресс-опросы, то есть — мини-интервью граждан, — опрашивают 5−9 человек, не являются социологами, выполняют сугубо журналистские функции, — подчеркнул Санотенко.

Он подготовил обращение в прокуратуру, в котором просит принять меры прокурорского реагирования по защите Конституции Беларуси. А именно, он ссылается на статью 34, которая гарантирует гражданам право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.

— А статья 33 Конституции гарантирует каждому гражданину свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. В той же статье основного закона Беларуси законодатель зафиксировал: «Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются», — отметил главный редактор портала «Бобруйский курьер» Анатолий Сантоенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция подготовила обращение в прокуратуру, так как чиновники грозят административным делом и нарушают Конституцию Беларуси.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Миорском районе мужчина ради выпивки загнал в сарай 93-летнюю женщину. Она там умерла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика