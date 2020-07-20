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Патриотическое воспитание молодежи

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестской крепости заработал оборонно-спортивный лагерь для школьников В Брестской крепости (в легендарной цитадели) заработал оборонно-спортивный лагерь для школьников. Мария Тройнич - подробнее. Узнать все про бои за крепость,...

В Брестской крепости (в легендарной цитадели) заработал оборонно-спортивный лагерь для школьников. Мария Тройнич - подробнее. Узнать все про бои за крепость, увидеть оружие защитников цитадели и все это на том самом месте, где начиналась война. Ангелине Городковец 14 лет. Историей увлекается давно. Поэтому и оказалась среди мальчишек в оборонно-спортивном лагере.В лагере воспитывают подростков от 13 до 16 лет. Родителям вход запрещен до конца смены. Хоть лагерь и летний, времени на отдых у школьников практически не остается. Скалолазание, рукопашный бой и строевая подготовка с военными песнями: распорядок дня расписан буквально по минутам. За опоздание на занятия или беспорядок наказывают всех. Все строго, как в армии. Еще один элемент военной жизни - занятия по рукопашному бою. Настоящий тест на выносливость.В стенах Брестской крепости подростки проведут две недели. Для этого в патриотическом центре есть все условия. Быт организован по казарменному принципу. Оборонно-спортивный лагерь работает в бывшем штабе 125-го стрелкового полка Брестской крепости. Здание отреставрировали полностью. Восстановили даже цвет стен. Деньги на стройку выделили из Президентского фонда.У воспитанников есть свой командир и даже замполит. Кроме закалки характера, упор делают на патриотическое воспитание молодежи.За все лето в лагере организуют только две смены. Желающих сюда попасть много. Поэтому подростки проходят отбор. Больше шансов у отличников военно-патриотических соревнований.В планах расширить формат лагеря. В будущем на территории крепости хотят открыть круглогодичное учебное учреждение вроде кадетского корпуса. Сюда смогут поступить дети из Беларуси и России.