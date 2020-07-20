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В Брестской крепости заработал оборонно-спортивный лагерь для школьников

20.07.2020 20:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Брестской крепости (в легендарной цитадели) заработал  оборонно-спортивный лагерь для школьников. Мария Тройнич - подробнее. Узнать все про бои за крепость, увидеть оружие защитников цитадели и все это на том самом месте, где начиналась война. Ангелине Городковец 14 лет. Историей увлекается давно. Поэтому и оказалась среди мальчишек в оборонно-спортивном лагере. 

В лагере воспитывают подростков от 13 до 16 лет. Родителям  вход запрещен до конца смены. Хоть лагерь и летний, времени на отдых у школьников практически не остается. Скалолазание, рукопашный бой и строевая подготовка с военными песнями: распорядок дня расписан буквально по минутам. За опоздание на занятия или беспорядок наказывают всех. Все строго, как в армии. Еще один элемент военной жизни - занятия по рукопашному бою. Настоящий тест на выносливость.

В стенах Брестской крепости подростки проведут две недели. Для этого в патриотическом центре есть все условия. Быт организован по казарменному принципу. Оборонно-спортивный лагерь работает в бывшем штабе 125-го стрелкового полка Брестской крепости. Здание отреставрировали полностью. Восстановили даже цвет стен. Деньги на стройку выделили из Президентского фонда.


Патриотическое воспитание молодежи


У воспитанников есть свой командир и даже замполит. Кроме закалки характера, упор делают на патриотическое воспитание молодежи.

Виктор Радомский, директор оборонно-спортивного лагеря "Патриот": "Программой заложены не только занятия по военно-прикладным видам. У нас есть еще патриотическое воспитание. Это экскурсионные походы по места боевой славы, встречи с интересными людьми".

За все лето в лагере организуют только две смены. Желающих сюда попасть много. Поэтому подростки проходят отбор. Больше шансов у отличников военно-патриотических соревнований.

Александр Солодовников, замдиректора по воспитательной работе оборонно-спортивного лагеря "Патриот": "Наши дети с каждым днем становятся все крепче духовно. Каждый день начинается с вопроса: "Кто хочет покинуть лагерь?". Ответ: "Никак нет". Никто не хочет".

В планах  расширить формат лагеря. В будущем на территории крепости хотят открыть круглогодичное учебное учреждение вроде кадетского корпуса. Сюда смогут поступить дети из Беларуси и России.  

 
 
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В Брестской крепости (в легендарной цитадели) заработал  оборонно-спортивный лагерь для школьников. Мария Тройнич - подробнее. Узнать все про бои за крепость,...
 
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