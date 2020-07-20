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"На контроле Президента". Туризм. В среду вечером на "Беларусь 1"

20.07.2020 20:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Этим летом  фиксируется небывалый всплеск внутреннего туризма. Закрытые границы сыграли на руку владельцам агроэкоусадеб и белорусским курортам. На озерах Нарочи, Браслава, в Беловежской и Налибокской пущах  как никогда много туристов. А насколько готова оказалась инфраструктура  к подъему внутреннего туризма? И какие новые направления в сфере путешествий развиваются особенно быстро в последнее время? Новая серия проекта "На контроле Президента", посвященная белорусской туристической отрасли,  в эфире уже в среду вечером  на "Беларусь 1".

 
 
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Этим летом  фиксируется небывалый всплеск внутреннего туризма. Закрытые границы сыграли на руку владельцам агроэкоусадеб и белорусским курортам. На озерах...
 
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