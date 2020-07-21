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В Минске в частном секторе кто-то устраивает свалки свиных черепов

21.07.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В частном секторе на улице Чижевских возле отселенных домов кто-то устраивает свалки из десятков свиных черепов. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Около двух недель назад возле пустующего дома № 22 на улице Чижевских работники «Зеленстроя» обнаружили сваленные в кучу 44 черепа.

— Визуально определили, что это свиные головы, — рассказал директор предприятия Михаил Попов. — Данный факт квалифицируется как нарушение санитарных требований. Мы обратились в милицию, были собраны необходимые материалы, ведутся следственные действия. Затем вывезли кости на полигон по захоронению отходов.


Спустя неделю ситуация повторилась: 14 июля рядом с этим же домовладением было выявлено около 30 черепов. Снова подключили органы внутренних дел, а на следующий день убрали отходы. Злоумышленника пока не установили.

На днях на этой же улице возле дома № 97 появилась груда свиных голов.

— Наши работники выехали на место, чтобы уточнить нюансы по территориальной принадлежности и скоординировать дальнейшие действия, — отметил Попов.


По мнению руководителя предприятия, можно предположить, что «свиные свалки» устраивали работники одного из рынков, пользуясь тем, что в частном секторе на улице Чижевских идет стройка.

 
Теги: Минск
 
 
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В частном секторе на улице Чижевских возле отселенных домов кто-то устраивает свалки из десятков свиных черепов. В «Зеленстрое» думают, что черепа могут привозить...
 
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