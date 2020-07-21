В Минске в частном секторе кто-то устраивает свалки свиных черепов

Источник материала: Tut.by

В частном секторе на улице Чижевских возле отселенных домов кто-то устраивает свалки из десятков свиных черепов. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».





Около двух недель назад возле пустующего дома № 22 на улице Чижевских работники «Зеленстроя» обнаружили сваленные в кучу 44 черепа.

— Визуально определили, что это свиные головы, — рассказал директор предприятия Михаил Попов. — Данный факт квалифицируется как нарушение санитарных требований. Мы обратились в милицию, были собраны необходимые материалы, ведутся следственные действия. Затем вывезли кости на полигон по захоронению отходов.





Спустя неделю ситуация повторилась: 14 июля рядом с этим же домовладением было выявлено около 30 черепов. Снова подключили органы внутренних дел, а на следующий день убрали отходы. Злоумышленника пока не установили.

На днях на этой же улице возле дома № 97 появилась груда свиных голов.

— Наши работники выехали на место, чтобы уточнить нюансы по территориальной принадлежности и скоординировать дальнейшие действия, — отметил Попов.





По мнению руководителя предприятия, можно предположить, что «свиные свалки» устраивали работники одного из рынков, пользуясь тем, что в частном секторе на улице Чижевских идет стройка.