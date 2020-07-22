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Первый секретарь Кореличской РО КПБ Мария Беленова избрана в ЦК КПБ

22.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Первый секретарь Кореличской районной организации Коммунистической партии Беларуси Мария Беленова избрана в Центральный Комитет КПБ.

Первый секретарь Кореличской РО КПБ Мария Беленова избрана в ЦК КПБ

Выборы в ЦК прошли на днях на первом заседании XIII съезда КПБ в Минске. Делегаты заслушали политический отчет Центрального Комитета КПБ и контрольно-ревизионной комиссии за период с марта 2016 года по июль текущего. Состоялись выборы Центрального Комитета КПБ, его контрольно-ревизионной комиссии, а также Совета партии.

На заседании обсудили участие Компартии Беларуси в выборах Президента Республики Беларусь и заслушали приветственные телеграммы Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко.

Инна ЛЕЙКО

 
Теги: Минск
 
 
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Первый секретарь Кореличской районной организации Коммунистической партии Беларуси Мария Беленова избрана в Центральный Комитет КПБ. Выборы в ЦК прошли на
 
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