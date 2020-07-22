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8 лет назад состоялся запуск белорусского спутника

22.07.2020 08:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Знаменательная дата сегодня для космической отрасли страны. 8 лет назад,  22 июля, пусковую площадку Байконура покинул белорусский космический аппарат. Спутник вышел на орбиту и отозвался из космоса. Тогда же наша страна автоматически получила статус космической державы.

Информацию аппарата используют в нашей стране 11 министерств и более 20 организаций

Контроль за сельхозпроизводством, природными ресурсами, мониторинг чрезвычайных ситуаций и обновление топографических и навигационных карт. Разрешение спутника позволяет рассмотреть двухметровые объекты с расстояния более 500 километров. 

Петр Витязь, руководитель аппарата управления НАН Беларуси, зампредседателя Агентства по космическим исследованиям НАН Беларуси: "Создана промышленная космическая отрасль, где работает более 4 тыс. человек, у нас создана белорусская космическая система. Создан спутник, который уже пролетал более гарантированного срока. Было гарантировано 5 лет, он пролетал 8, мы надеемся дальше его использовать благодаря работе команды как белорусских, так и российских специалистов".

Микросхемы для БКА создали на "Интеграле", оптика - тоже отечественного предприятия  "Пеленг". Сегодня в космосе летает 8 спутников, оснащенных, белорусской оптикой.

 
 
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Знаменательная дата сегодня для космической отрасли страны. 8 лет назад,  22 июля, пусковую площадку Байконура покинул белорусский космический аппарат. Спутник...
 
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