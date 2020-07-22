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Информацию аппарата используют в нашей стране 11 министерств и более 20 организаций

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 8 лет назад состоялся запуск белорусского спутника Знаменательная дата сегодня для космической отрасли страны. 8 лет назад, 22 июля, пусковую площадку Байконура покинул белорусский космический аппарат. Спутник...

Знаменательная дата сегодня для космической отрасли страны. 8 лет назад, 22 июля, пусковую площадку Байконура покинул белорусский космический аппарат. Спутник вышел на орбиту и отозвался из космоса. Тогда же наша страна автоматически получила статус космической державы.Контроль за сельхозпроизводством, природными ресурсами, мониторинг чрезвычайных ситуаций и обновление топографических и навигационных карт. Разрешение спутника позволяет рассмотреть двухметровые объекты с расстояния более 500 километров.Микросхемы для БКА создали на "Интеграле", оптика - тоже отечественного предприятия "Пеленг". Сегодня в космосе летает 8 спутников, оснащенных, белорусской оптикой.