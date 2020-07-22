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В брестском хостеле у россиянки украли 20 тысяч долларов и 6 тысяч евро
22.07.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте задержали подозреваемого в краже 20 тысяч долларов и 6 тысяч евро, сообщает
20 июля около 21.30 в милицию обратилась 72-летняя россиянка. Она сообщила, что из комнаты в хостеле, где она проживала последние несколько месяцев, неизвестный похитил более 20 тысяч долларов и около 6 тысяч евро.
В ту же ночь оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний россиянин, уроженец Архангельской области.
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По подозрению в краже задержали земляка потерпевшей.
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