В брестском хостеле у россиянки украли 20 тысяч долларов и 6 тысяч евро

Источник материала: Tut.by

В Бресте задержали подозреваемого в краже 20 тысяч долларов и 6 тысяч евро, сообщает МВД .





20 июля около 21.30 в милицию обратилась 72-летняя россиянка. Она сообщила, что из комнаты в хостеле, где она проживала последние несколько месяцев, неизвестный похитил более 20 тысяч долларов и около 6 тысяч евро.

В ту же ночь оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний россиянин, уроженец Архангельской области.