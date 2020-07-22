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Квартиры на вторичке столицы подорожали впервые за 4 месяца

22.07.2020 08:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Квартиры на вторичке столицы подорожали впервые за 4 месяца. За неделю в Минске квадрат б/у прибавил десятую процента. В итоге его средняя стоимость сегодня 1 392 доллара. На рынке новостроек столицы продолжает преобладать положительная динамика цен, хотя темпы роста остаются скромными. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на две десятые процента, в итоге 1 327 долларов за метр квадратный. Добавим, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 65 долларов. 
 
Теги: Минск
 
 
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Квартиры на вторичке столицы подорожали впервые за 4 месяца. За неделю в Минске квадрат б/у прибавил десятую процента. В итоге его средняя стоимость сегодня 1 392...
 
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