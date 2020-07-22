ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Брестском районе спасатели за час нашли пропавшую 7-летнюю девочку

22.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Брестские спасатели за час нашли пропавшую 7-летнюю девочку, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

21 июля в 17.28 в МЧС обратилась жительница деревни Збироги, Брестского района. Она сообщила, что ее дочка в 17.15 вышла из дома и пропала.

Спасатели прибыли на место и начали поиски. Пропавшую разыскивали 85 человек. Подключились работники МЧС, милиция и местные.

В 18.26 потерявшуюся девочку спасатели нашли в поле, в 400 метрах от дома. Ребенка передали матери. Помощь медиков ей не потребовалась.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Министры и председатели госкомитетов проводят в июле приемы граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика