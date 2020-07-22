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В Брестском районе спасатели за час нашли пропавшую 7-летнюю девочку
22.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестские спасатели за час нашли пропавшую 7-летнюю девочку, сообщает
21 июля в 17.28 в МЧС обратилась жительница деревни Збироги, Брестского района. Она сообщила, что ее дочка в 17.15 вышла из дома и пропала.
Спасатели прибыли на место и начали поиски. Пропавшую разыскивали 85 человек. Подключились работники МЧС, милиция и местные.
В 18.26 потерявшуюся девочку спасатели нашли в поле, в 400 метрах от дома. Ребенка передали матери. Помощь медиков ей не потребовалась.
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Им помогала милиция и местные.
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