На объекте «Интеграла» стена рухнула на двух работников, они погибли - это расследование завершили

Источник материала: Tut.by

В феврале во время демонтажа старого здания завода «Интеграл» кирпичная часть объекта обрушилась на двух сотрудников. Мужчины погибли. Следственный комитет сообщает , что расследование завершено.

ЧП произошло 12 февраля, около 9 утра. Шел демонтаж заводского здания на территории «Интеграла» — на двух сотрудников рухнула кирпичная часть объекта. 63-летний ведущий инженер складского хозяйства погиб на месте, а 53-летний контролер технического состояния механических транспортных средств скончался по дороге в больницу.

Следствие установило, что строительная авария произошла из-за грубых нарушений проекта производства работ и технических нормативных правовых актов.

Ответственным за строительно-монтажные работы и соблюдения требований безопасности был 30-летний заместитель главного инженера.

По материалам уголовного дела главный инженер действовал не по инструкциям. Например, не ознакомил с проектом выполнения работ машиниста экскаватора, не контролировал ситуацию на месте. Кроме того, территория не была ограждена именно так, как требовала безопасность. Все это в совокупности и привело к смертельному травмированию, считает Следственный комитет.



Где стояло ограждение и где должно было стоять. Фото: Следственный комитет

Заместителю главного инженера подрядной организации предъявили обвинение по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса. Вину мужчина признал полностью, сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передали прокурору, потом его направят в суд.