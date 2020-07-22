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Первое в Беларуси каменное оборонительное сооружение с жилыми функциями

Сохранить - главная задача современников

Состав раствора для замка - коммерческая тайна

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Восстановительные работы в Кревском замке продолжаются Спасти остатки стен, которые сохранились до наших дней. Продолжаются восстановительные работы в Кревском замке. Средства на его реконструкцию выделили из фонда...

Спасти остатки стен, которые сохранились до наших дней. Продолжаются восстановительные работы в Кревском замке. Средства на его реконструкцию выделили из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Что отреставрируют, а что придется лишь законсервировать, расскажетЗамок-кастель в Крево строили в 14 веке. Но как он выглядел в момент сдачи - сегодня можно лишь предполагать. Документальных источников того периода с аутентичным видом замка не сохранилось. Есть более поздние изображения. Их и берут за основу реставраторы. Из нескольких башен до наших дней частично сохранилась лишь одна - Княжеская. Ее высота достигала 25 метров и составляла шесть этажей. Но какую этажность восстановят, пока сказать сложно.Консервация с реставрацией - официальное определение работ в Кревском замке. Они разбиты на 2 очереди, каждая из которых состоит из нескольких пусковых комплексов. Сейчас идут работы по 1-му и 2-му первой очереди восстановления. Это северо-западная стена - наиболее сохранившаяся. Где-то ее наращивают, в некоторых местах она в прежних объемах. Восстановят въездные ворота.Камни, которые с момента разрушения замка лежали у его подножия, используют для наращивания стен. Но его, явно, недостаточно, поэтому в ход идет еще бутовый камень. Он по своим характеристикам очень близок к тому, который использовали при строительстве замка-кастели 700 лет назад. Работы идут вручную, техника используется только для подачи материалов и изготовления растворов. Поэтому на объекте одновременно могут находится не более 25 человек.Бутовый камень укладывают на раствор, изготовленный по индивидуальному заказу для кревских стен. Проводился химический анализ смеси, используемой при строительстве замка, по результатам которого и был разработан раствор. Состав которого - коммерческая тайна. Специально для Кревского замка изготавливали реставрационный кирпич. Как и раньше, его делали вручную. Его можно видеть в отреставрированной части стен.Восстановление проводят в сопровождении археологов Национальной академии наук. Параллельно идут работы по проектированию реставрации противоположной стены — она сохранилась лишь частично, все боевые галереи утрачены. Но это будет следующий пусковой комплекс. Также предстоит работа и по разработке концепции музейной экспозиции.