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Восстановительные работы в Кревском замке продолжаются
22.07.2020 13:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпасти остатки стен, которые сохранились до наших дней. Продолжаются восстановительные работы в Кревском замке. Средства на его реконструкцию выделили из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Что отреставрируют, а что придется лишь законсервировать, расскажет Елена Бормотова.
Первое в Беларуси каменное оборонительное сооружение с жилыми функциямиЗамок-кастель в Крево строили в 14 веке. Но как он выглядел в момент сдачи - сегодня можно лишь предполагать. Документальных источников того периода с аутентичным видом замка не сохранилось. Есть более поздние изображения. Их и берут за основу реставраторы. Из нескольких башен до наших дней частично сохранилась лишь одна - Княжеская. Ее высота достигала 25 метров и составляла шесть этажей. Но какую этажность восстановят, пока сказать сложно.
Татьяна Ражева, начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома: "В тот момент, когда будет выполняться вторая очередь работы, а это реставрация Княжеской башни, будут консервационные накрывки сняты и будут продолжаться работы по восстановлению боевых галерей".
Консервация с реставрацией - официальное определение работ в Кревском замке. Они разбиты на 2 очереди, каждая из которых состоит из нескольких пусковых комплексов. Сейчас идут работы по 1-му и 2-му первой очереди восстановления. Это северо-западная стена - наиболее сохранившаяся. Где-то ее наращивают, в некоторых местах она в прежних объемах. Восстановят въездные ворота.
Сохранить - главная задача современниковКамни, которые с момента разрушения замка лежали у его подножия, используют для наращивания стен. Но его, явно, недостаточно, поэтому в ход идет еще бутовый камень. Он по своим характеристикам очень близок к тому, который использовали при строительстве замка-кастели 700 лет назад. Работы идут вручную, техника используется только для подачи материалов и изготовления растворов. Поэтому на объекте одновременно могут находится не более 25 человек.
Состав раствора для замка - коммерческая тайнаБутовый камень укладывают на раствор, изготовленный по индивидуальному заказу для кревских стен. Проводился химический анализ смеси, используемой при строительстве замка, по результатам которого и был разработан раствор. Состав которого - коммерческая тайна. Специально для Кревского замка изготавливали реставрационный кирпич. Как и раньше, его делали вручную. Его можно видеть в отреставрированной части стен.
Татьяна Ражева, начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома: "Из фонда Президента в этом году выделена 991 тыс. белорусских рублей. 800 - это будут средства республиканского бюджета и 191 тыс. - это за счет отчислений от предпринимательской деятельности, которая оказывает воздействие на историко-культурное наследие - это внебюджетные средства".
Восстановление проводят в сопровождении археологов Национальной академии наук. Параллельно идут работы по проектированию реставрации противоположной стены — она сохранилась лишь частично, все боевые галереи утрачены. Но это будет следующий пусковой комплекс. Также предстоит работа и по разработке концепции музейной экспозиции.
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Спасти остатки стен, которые сохранились до наших дней. Продолжаются восстановительные работы в Кревском замке. Средства на его реконструкцию выделили из фонда...
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