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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На контроле ГАИ - мотоциклисты. Инспекторы следят за состоянием байков Сразу несколько ДТП с участем мотоциклистов произошло в Беларуси за последние дни. Любители двухколесного транспорта в эти дни на контроле столичной...

Сразу несколько ДТП с участем мотоциклистов произошло в Беларуси за последние дни. Любители двухколесного транспорта в эти дни на контроле столичной автоинспекции. К мотоциклистам особые требования во время движения. Байкерам напоминают правила обгона и маневрирования, а также рекомендуют передвигаться со включенными световыми приборами. Проверяют и техническое состояние мотоциклов.Только за последние 6 месяцев 10 мотоциклистов попали в ДТП. Основная причина происшествий - несоблюдение скоростного режима.