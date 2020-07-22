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На контроле ГАИ - мотоциклисты. Инспекторы следят за состоянием байков

22.07.2020 13:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сразу несколько ДТП с участем мотоциклистов произошло в Беларуси за последние дни. Любители двухколесного транспорта в эти дни на контроле столичной автоинспекции. К мотоциклистам особые требования во время движения. Байкерам напоминают правила обгона и маневрирования, а также рекомендуют передвигаться со включенными световыми приборами. Проверяют и техническое состояние мотоциклов.
Только за последние 6 месяцев 10 мотоциклистов попали в ДТП. Основная причина происшествий - несоблюдение скоростного режима.

 
 
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Сразу несколько ДТП с участем мотоциклистов произошло в Беларуси за последние дни. Любители двухколесного транспорта в эти дни на контроле столичной...
 
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