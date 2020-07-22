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Чтобы восстановить рынок труда в Германии, понадобится три года
22.07.2020 16:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСообщают в немецком Федеральном агентстве по труду. Сейчас в стране работы нет примерно у трех миллионов человек, из них почти 640 тысяч лишились ее из-за последствий пандемии COVID-19. В ряде профессий существует и нехватка кадров. Но это в первую очередь касается медперсонала и специалистов по уходу за больными и пожилыми людьми.
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Сообщают в немецком Федеральном агентстве по труду. Сейчас в стране работы нет примерно у трех миллионов человек, из них почти 640 тысяч лишились ее из-за...
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