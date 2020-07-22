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Органически чистая капуста "кейл" или маринованные перепелиные яйца с куркумой. Фест "Тутэйшая гаспадарка" приглашает
22.07.2020 16:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОрганически чистая капуста "кейл" или маринованные перепелиные яйца с куркумой. Фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка" пройдет в эту субботу. Агролюбители представят свою продукцию в Колодищах. В ассортименте мед, сыры, зелень, ягоды, фрукты, овощи. Вся продукция экологически чистая.
Приобрести зеленую продукцию можно будет с 11 до 15 часов. Кстати, подобные фестивали планируют проводить как в регионах, так в международном масштабе.
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Органически чистая капуста "кейл" или маринованные перепелиные яйца с куркумой. Фест "Тутэйшая гаспадарка" приглашает
Фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка" пройдет в эту субботу. Агролюбители представят свою продукцию в Колодищах. В ассортименте мед, сыры, зелень,...
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