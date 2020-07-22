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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Органически чистая капуста "кейл" или маринованные перепелиные яйца с куркумой. Фест "Тутэйшая гаспадарка" приглашает Фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка" пройдет в эту субботу. Агролюбители представят свою продукцию в Колодищах. В ассортименте мед, сыры, зелень,...

Органически чистая капуста "кейл" или маринованные перепелиные яйца с куркумой. Фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка" пройдет в эту субботу. Агролюбители представят свою продукцию в Колодищах. В ассортименте мед, сыры, зелень, ягоды, фрукты, овощи. Вся продукция экологически чистая.Приобрести зеленую продукцию можно будет с 11 до 15 часов. Кстати, подобные фестивали планируют проводить как в регионах, так в международном масштабе.