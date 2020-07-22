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Органически чистая капуста "кейл" или маринованные перепелиные яйца с куркумой. Фест "Тутэйшая гаспадарка" приглашает

22.07.2020 16:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Органически чистая капуста "кейл" или  маринованные перепелиные яйца с куркумой. Фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка"  пройдет в эту субботу. Агролюбители представят свою продукцию в Колодищах. В ассортименте  мед, сыры, зелень, ягоды, фрукты, овощи. Вся продукция экологически чистая.

Приобрести зеленую продукцию можно будет с 11 до 15 часов. Кстати, подобные фестивали планируют проводить как в регионах, так в международном масштабе.

 
 
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Фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка"  пройдет в эту субботу. Агролюбители представят свою продукцию в Колодищах. В ассортименте  мед, сыры, зелень,...
 
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