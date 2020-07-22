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За последние полгода в ДТП попали 10 мотоциклистов
22.07.2020 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМотосезон в самом разгаре. Любители двухколесного транспорта в эти дни на контроле столичной автоинспекции. К мотоциклистам особые требования во время движения. Байкерам напоминают правила обгона и маневрирования, а также рекомендуют передвигаться со включенными световыми приборами. Проверяют техническое состояние мотоциклов и наличие у водителей необходимых документов.
Только за последние полгода 10 мотоциклистов попали в ДТП. По словам сотрудников ГАИ, основная причина происшествий - несоблюдение скоростного режима.
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Мотосезон в самом разгаре. Любители двухколесного транспорта в эти дни на контроле столичной автоинспекции. К мотоциклистам особые требования во время движения....
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