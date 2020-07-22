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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За последние полгода в ДТП попали 10 мотоциклистов Мотосезон в самом разгаре. Любители двухколесного транспорта в эти дни на контроле столичной автоинспекции. К мотоциклистам особые требования во время движения....

Мотосезон в самом разгаре. Любители двухколесного транспорта в эти дни на контроле столичной автоинспекции. К мотоциклистам особые требования во время движения. Байкерам напоминают правила обгона и маневрирования, а также рекомендуют передвигаться со включенными световыми приборами. Проверяют техническое состояние мотоциклов и наличие у водителей необходимых документов.Только за последние полгода 10 мотоциклистов попали в ДТП. По словам сотрудников ГАИ, основная причина происшествий - несоблюдение скоростного режима.