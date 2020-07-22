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За последние полгода в ДТП попали 10 мотоциклистов

22.07.2020 16:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мотосезон в самом разгаре. Любители двухколесного транспорта в эти дни на контроле столичной автоинспекции. К мотоциклистам особые требования во время движения. Байкерам напоминают правила обгона и маневрирования, а также рекомендуют передвигаться со включенными световыми приборами. Проверяют техническое состояние мотоциклов и наличие у водителей необходимых документов.

Только за последние полгода 10 мотоциклистов попали в ДТП. По словам сотрудников ГАИ, основная причина происшествий - несоблюдение скоростного режима.

 
 
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Мотосезон в самом разгаре. Любители двухколесного транспорта в эти дни на контроле столичной автоинспекции. К мотоциклистам особые требования во время движения....
 
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