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Прогноз погоды на 23 июля
22.07.2020 16:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, в южных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Днем 23 июля местами по северной половине республики ожидаются грозы.
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Погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, в южных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Днем 23...
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