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Сел в маршрутку и поехал к президенту. Кто тот гомельчанин, которого Лукашенко назвал на встрече по имени
22.07.2020 17:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера после
В телесюжетах это выглядело, как встреча хороших знакомых:
— Ну почему вы так нечасто приезжаете к нам в город, ну правда? Белоруссия же маленькая, — обратился мужчина из толпы к президенту.
— Да господь с тобой, Женя, я сегодня оправдывался перед активом, что слишком часто бываю на Гомельщине. И имей в виду, Беларусь маленькая. А люди живут в каждой деревушке. И все: а почему не приехал, а почему? — отшутился президент.
По ОНТ показали более развернутую версию встречи и там Евгений задает намного больше вопросов Лукашенко.
— У нас со школой проблема, сейчас она и остается на Хуторе, это микрорайон такой. И очень большая проблема с детскими площадками. Нашим детям просто негде гулять, — говорит Евгений.
— Хорошо, давай договоримся так — вы там скажете, где первую площадку вам поставить. По школе губернатор мне докладывал, думаю, мы решим, — отвечает президент.
— Лучше бы спортивных площадок побольше, а меньше ледовых, откровенно вам говорю, — продолжает Евгений.
— Ты мне сказки эти не рассказывай, у вас сколько ледовых в Гомеле?
— Один.
— Чтобы команда хоккейная могла заниматься и играть, это я как хоккеист скажу, надо две площадки, одна тренировочная, вторая — для игры. Второе — надо чтобы вы ходили. Вот когда ты ходил последний раз болел за свою команду?
— Вот честно говоря, у меня трое детей, мне некогда болеть.
— Ну не надо вам ледовые площадки — не будем строить, — наконец соглашается президент.
— Ну и капремонты… — не унимается Евгений.
— Все, спасибо, — прерывает мужчину президент и спешит уходить, но снова его не отпускают — просят сфотографироваться. В числе этих людей и Евгений.
Кто же этот человек, который забросал президента вопросами?
Знакомьтесь — гомельчанин Евгений Сильченко, 30 лет, женат, воспитывает троих детей, работает в службе такси. И, кстати, имеет достаточно активную общественную позицию. Это он автор петиции против строительства суда в гомельском микрорайоне Хутор (правда, позже, когда узнал, что объект будет финансироваться не за счет бюджета, ее же и отозвал). Также он активный инициатор обустройства дворов и скверов в районе Новобелица, где живет. Добился строительства асфальтной дороги на территории детского сада, куда водит детей, а также пешеходной дорожки и перехода возле него. А еще, признается, написал решительное письмо Лидии Ермошиной с требованием обеспечить честные и прозрачные выборы.
— Откуда ваше имя известно президенту? — задаем вопрос, который интересует многих.
— Этот вопрос не возник, если бы госСМИ показали всю картину происходящего. Когда я окликнул президента и он подошел, я представился и рассказал о себе. Поэтому он и обращался потом по имени, но это вырезали, как и многое другое.
— Например?
— Ну например, как я рассказал Лукашенко о том, что написал письмо Лидии Ермошиной и пригласил ее в Новобелицкий район, чтобы она посмотрела на наши детские площадки и прочее и увидела, что не все так радужно. На что он ответил: «Женя, она же не занимается детскими площадками, она занимается фальсификацией выборов».
— Так и сказал?
— Ну пошутил якобы так, и мы все засмеялись.
Евгений говорит, что к встрече с президентом готовился, как только узнал о его предстоящем визите в Гомель.
— Я знал, что Лукашенко собирается в наш город, но не знал точной даты. Вчера я был на работе, и мне написали, что приземлился вертолет. Я друзьям говорю: «Поехали!», а они: «Ой, Женя, что ты? Нас не пустят туда никогда в жизни». Тогда я один сел в маршрутку и поехал. Кстати, с сумкой был и меня даже никто не обыскивал. Ждали его долго, было жарко, женщине одной за моей спиной даже плохо стало. Потом он приехал, открыл поликлинику и зашел внутрь. Мне ребята из оцепления сказали, что он уже не выйдет сюда и стоять бесполезно. А я подумал — тут же его машина, он же все равно должен идти к ней, я и пошел к машине и когда он выходил крикнул очень громко: «Александр Григорьевич, подойдите к нам пообщаться!» — и он подошел.
Евгений признается, у него были другие вопросы, но учитывая ажиотаж вокруг и обстоятельства, решил времени не терять, а обратить внимание президента на свой район.
— Я понял, что это редкая возможность, которую надо использовать. Для меня регалии неважны — глава администрации передо мной или президент. Я налогоплательщик. Я живу в этой стране и хочу чтобы деньги тратились на соцобъекты, а не на пышные дворцы.
Евгений признается — было обидно читать комментарии про себя о том, что он якобы подставной.
— Мое приглашение президенту «приезжайте почаще» в другом контексте было. Я сказал: «Александр Григорьевич, надо приезжать почаще, я вас очень прошу, пожалуйста!». То есть приглашал с той целью, что порядок наведут. И это понял каждый, находящийся там.
— Да, но почему тогда Белоруссия?
— Вот не знаю. Я сам всех всегда поправляю в этом случае, а тут такое. И мне даже жена говорит «Жень, как ты так назвать мог, ведь ты же даже в Википедии исправлял название?» Сам не знаю, как так выскочило, переволновался, может.
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Сел в маршрутку и поехал к президенту. Кто тот гомельчанин, которого Лукашенко назвал на встрече по имени
Знакомьтесь - гомельчанин Евгений Сильченко, 30 лет, женат, воспитывает троих детей, работает в службе такси. И, кстати, имеет достаточно активную общественную...
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