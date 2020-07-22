Сел в маршрутку и поехал к президенту. Кто тот гомельчанин, которого Лукашенко назвал на встрече по имени

Источник материала: Tut.by

Вчера после открытия новой поликлиники в Гомеле президент неожиданно подошел к гомельчанам — те обступили его плотным кольцом и стали задавать вопросы . К одному из молодых мужчин из толпы президент даже обратился по имени, назвал его Женей. В ответ парень призвал Лукашенко почаще приезжать в Гомель: «Ну почему вы так нечасто приезжаете к нам в город, ну правда? Белоруссия же маленькая». В интернете ему за это крепко досталось: откуда президент знает имя мужчины и почему вдруг нашу страну гомельчанин называет на российский манер? Мы нашли Евгения и узнали, кто он и зачем пришел на встречу с президентом.



Женя и президент

В телесюжетах это выглядело, как встреча хороших знакомых:

— Ну почему вы так нечасто приезжаете к нам в город, ну правда? Белоруссия же маленькая, — обратился мужчина из толпы к президенту.

— Да господь с тобой, Женя, я сегодня оправдывался перед активом, что слишком часто бываю на Гомельщине. И имей в виду, Беларусь маленькая. А люди живут в каждой деревушке. И все: а почему не приехал, а почему? — отшутился президент.



Евгений во время беседы с президентом. Скриншот видео ОНТ

По ОНТ показали более развернутую версию встречи и там Евгений задает намного больше вопросов Лукашенко.

— У нас со школой проблема, сейчас она и остается на Хуторе, это микрорайон такой. И очень большая проблема с детскими площадками. Нашим детям просто негде гулять, — говорит Евгений.

— Хорошо, давай договоримся так — вы там скажете, где первую площадку вам поставить. По школе губернатор мне докладывал, думаю, мы решим, — отвечает президент.

— Лучше бы спортивных площадок побольше, а меньше ледовых, откровенно вам говорю, — продолжает Евгений.

— Ты мне сказки эти не рассказывай, у вас сколько ледовых в Гомеле?

— Один.

— Чтобы команда хоккейная могла заниматься и играть, это я как хоккеист скажу, надо две площадки, одна тренировочная, вторая — для игры. Второе — надо чтобы вы ходили. Вот когда ты ходил последний раз болел за свою команду?

— Вот честно говоря, у меня трое детей, мне некогда болеть.

— Ну не надо вам ледовые площадки — не будем строить, — наконец соглашается президент.

— Ну и капремонты… — не унимается Евгений.

— Все, спасибо, — прерывает мужчину президент и спешит уходить, но снова его не отпускают — просят сфотографироваться. В числе этих людей и Евгений.

Кто же этот человек, который забросал президента вопросами?

Знакомьтесь — гомельчанин Евгений Сильченко, 30 лет, женат, воспитывает троих детей, работает в службе такси. И, кстати, имеет достаточно активную общественную позицию. Это он автор петиции против строительства суда в гомельском микрорайоне Хутор (правда, позже, когда узнал, что объект будет финансироваться не за счет бюджета, ее же и отозвал). Также он активный инициатор обустройства дворов и скверов в районе Новобелица, где живет. Добился строительства асфальтной дороги на территории детского сада, куда водит детей, а также пешеходной дорожки и перехода возле него. А еще, признается, написал решительное письмо Лидии Ермошиной с требованием обеспечить честные и прозрачные выборы.

— Откуда ваше имя известно президенту? — задаем вопрос, который интересует многих.

— Этот вопрос не возник, если бы госСМИ показали всю картину происходящего. Когда я окликнул президента и он подошел, я представился и рассказал о себе. Поэтому он и обращался потом по имени, но это вырезали, как и многое другое.

— Например?

— Ну например, как я рассказал Лукашенко о том, что написал письмо Лидии Ермошиной и пригласил ее в Новобелицкий район, чтобы она посмотрела на наши детские площадки и прочее и увидела, что не все так радужно. На что он ответил: «Женя, она же не занимается детскими площадками, она занимается фальсификацией выборов».

— Так и сказал?

— Ну пошутил якобы так, и мы все засмеялись.

Евгений говорит, что к встрече с президентом готовился, как только узнал о его предстоящем визите в Гомель.

— Я знал, что Лукашенко собирается в наш город, но не знал точной даты. Вчера я был на работе, и мне написали, что приземлился вертолет. Я друзьям говорю: «Поехали!», а они: «Ой, Женя, что ты? Нас не пустят туда никогда в жизни». Тогда я один сел в маршрутку и поехал. Кстати, с сумкой был и меня даже никто не обыскивал. Ждали его долго, было жарко, женщине одной за моей спиной даже плохо стало. Потом он приехал, открыл поликлинику и зашел внутрь. Мне ребята из оцепления сказали, что он уже не выйдет сюда и стоять бесполезно. А я подумал — тут же его машина, он же все равно должен идти к ней, я и пошел к машине и когда он выходил крикнул очень громко: «Александр Григорьевич, подойдите к нам пообщаться!» — и он подошел.





Евгений признается, у него были другие вопросы, но учитывая ажиотаж вокруг и обстоятельства, решил времени не терять, а обратить внимание президента на свой район.

— Я понял, что это редкая возможность, которую надо использовать. Для меня регалии неважны — глава администрации передо мной или президент. Я налогоплательщик. Я живу в этой стране и хочу чтобы деньги тратились на соцобъекты, а не на пышные дворцы.

Евгений признается — было обидно читать комментарии про себя о том, что он якобы подставной.

— Мое приглашение президенту «приезжайте почаще» в другом контексте было. Я сказал: «Александр Григорьевич, надо приезжать почаще, я вас очень прошу, пожалуйста!». То есть приглашал с той целью, что порядок наведут. И это понял каждый, находящийся там.

— Да, но почему тогда Белоруссия?

— Вот не знаю. Я сам всех всегда поправляю в этом случае, а тут такое. И мне даже жена говорит «Жень, как ты так назвать мог, ведь ты же даже в Википедии исправлял название?» Сам не знаю, как так выскочило, переволновался, может.