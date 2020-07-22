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Работу учебных заведений Лиды и ситуацию в местном депо оценил Валерий Мицкевич

22.07.2020 19:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работу учебных заведений Лиды и ситуацию в местном депо оценил сегодня заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич. Одно из крупнейших предприятий Белорусской железной дороги специализируется на текущем и капитальном ремонте дизель-поездов и маневровых тепловозов. Здесь работают более тысячи человек. После посещения производства Валерий Мицкевич встретился с трудовым коллективом. Завтра Валерий Мицкевич проведет личный прием граждан.

 
 
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Работу учебных заведений Лиды и ситуацию в местном депо оценил сегодня заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий...
 
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