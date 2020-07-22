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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Член Президиума Совета Республики Татьяна Рунец встретилась с трудовым коллективом Минского завода игристых вин Несмотря на сложный экономический фон, ключевые показатели выполнены. Об этом сегодня во время встречи с трудовым коллективом Минского завода игристых вин...

Несмотря на сложный экономический фон, ключевые показатели выполнены. Об этом сегодня во время встречи с трудовым коллективом Минского завода игристых вин заявила член Президиума Совета Республики Татьяна Рунец. По итогам прошлого года предприятие попало на Республиканскую доску почета. За 5 месяцев этого года прирост по всем показателям: вырос объем производства продукции и чистая прибыль, на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 увеличился экспорт.Производство модернизируется. Идет работа и над расширением экспортной карты и объемов продаж.