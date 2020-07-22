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Член Президиума Совета Республики Татьяна Рунец встретилась с трудовым коллективом Минского завода игристых вин
22.07.2020 19:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНесмотря на сложный экономический фон, ключевые показатели выполнены. Об этом сегодня во время встречи с трудовым коллективом Минского завода игристых вин заявила член Президиума Совета Республики Татьяна Рунец. По итогам прошлого года предприятие попало на Республиканскую доску почета. За 5 месяцев этого года прирост по всем показателям: вырос объем производства продукции и чистая прибыль, на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 увеличился экспорт.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси: "Это стабильно работающее предприятие. Несмотря на пандемию, рост объема производства произошел. Предприятие получило прибыль, а если есть прибыль, значит есть заработная плата работников, соцпакет, который предприятие обязательно предоставляет. В достижении показателей важен коллектив, важен костяк предприятия, который работает, который заинтересован в достижении результатов".
Производство модернизируется. Идет работа и над расширением экспортной карты и объемов продаж.
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Член Президиума Совета Республики Татьяна Рунец встретилась с трудовым коллективом Минского завода игристых вин
Несмотря на сложный экономический фон, ключевые показатели выполнены. Об этом сегодня во время встречи с трудовым коллективом Минского завода игристых вин...
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