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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доверие граждан к власти превращает конституционные законодательные нормы в реально действующий инструмент демократии Доверие граждан к власти, высокий уровень правовой культуры и патриотизма превращает конституционные законодательные нормы в реально действующий инструмент...

Доверие граждан к власти, высокий уровень правовой культуры и патриотизма превращает конституционные законодательные нормы в реально действующий инструмент демократии. Об этом сегодня журналистам рассказал председатель Конституционного суда. Петр Миклашевич отметил, что в настоящее время в период выборов Президента соблюдение режима конституционной законности - необходимое условие для всех общественно-политических сил и граждан.Отмечается, что в течение последних шести лет в Конституционный суд не поступало ни одного обращения, которое связано с правовой неопределенностью или пробелами правового регулирования по вопросам избирательного процесса.