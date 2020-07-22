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Доверие граждан к власти превращает конституционные законодательные нормы в реально действующий инструмент демократии
22.07.2020 19:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДоверие граждан к власти, высокий уровень правовой культуры и патриотизма превращает конституционные законодательные нормы в реально действующий инструмент демократии. Об этом сегодня журналистам рассказал председатель Конституционного суда. Петр Миклашевич отметил, что в настоящее время в период выборов Президента соблюдение режима конституционной законности - необходимое условие для всех общественно-политических сил и граждан.
Петр Миклашевич, Председатель Конституционного суда Беларуси: "Безусловно, необходимо, чтобы все участники избирательного процесса соблюдали неукоснительно конституционную законность для того, чтобы достичь целей конституционного процесса. И соответственно обеспечить консолидацию нашего общества и устойчивое дальнейшее его развитие".
Отмечается, что в течение последних шести лет в Конституционный суд не поступало ни одного обращения, которое связано с правовой неопределенностью или пробелами правового регулирования по вопросам избирательного процесса.
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Доверие граждан к власти превращает конституционные законодательные нормы в реально действующий инструмент демократии
Доверие граждан к власти, высокий уровень правовой культуры и патриотизма превращает конституционные законодательные нормы в реально действующий инструмент...
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