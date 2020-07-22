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Доверие граждан к власти превращает конституционные законодательные нормы в реально действующий инструмент демократии

22.07.2020 19:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Доверие граждан к власти, высокий уровень правовой культуры и патриотизма  превращает конституционные законодательные нормы  в реально действующий инструмент демократии.  Об этом сегодня журналистам рассказал председатель Конституционного суда.  Петр Миклашевич отметил,  что в настоящее время в период выборов Президента  соблюдение режима конституционной законности - необходимое условие для всех общественно-политических сил и граждан. 

Петр Миклашевич, Председатель Конституционного суда Беларуси:  "Безусловно, необходимо, чтобы все участники избирательного процесса соблюдали неукоснительно конституционную законность для того, чтобы достичь целей конституционного процесса. И соответственно обеспечить консолидацию нашего общества и устойчивое дальнейшее его развитие". 

Отмечается,  что в течение последних шести лет  в Конституционный суд не поступало ни одного обращения,  которое связано с правовой  неопределенностью или пробелами правового регулирования по вопросам избирательного процесса.

 
 
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Доверие граждан к власти, высокий уровень правовой культуры и патриотизма  превращает конституционные законодательные нормы  в реально действующий инструмент...
 
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