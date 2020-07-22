|
Беларусь восстанавливает авиасообщение с Арменией
22.07.2020 19:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь возобновляет рейсы из Минска в Ереван и обратно с 30 июля. Ранее была продлена приостановка полетов из Минска по ряду направлений в связи с пандемией COVID-19. В Белавиа призывают пассажиров обращать внимание на то, что на территории Армении до сих пор действуют ограничения для въезжающих. Поэтому перед тем как купить билет, необходимо уточнять все условия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь возобновляет рейсы из Минска в Ереван и обратно с 30 июля. Ранее была продлена приостановка полетов из Минска по ряду направлений в связи с пандемией COVID-19....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)