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Беларусь восстанавливает авиасообщение с Арменией

22.07.2020 19:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь  возобновляет рейсы из Минска в Ереван и обратно с 30 июля. Ранее была продлена приостановка полетов из Минска по ряду направлений в связи с пандемией COVID-19. В Белавиа призывают  пассажиров обращать внимание на то, что на территории Армении до сих пор действуют ограничения для въезжающих. Поэтому перед тем как купить билет, необходимо уточнять все условия.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь  возобновляет рейсы из Минска в Ереван и обратно с 30 июля. Ранее была продлена приостановка полетов из Минска по ряду направлений в связи с пандемией COVID-19....
 
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