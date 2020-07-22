|
8 лет назад пусковую площадку Байконура покинул Белорусский космический аппарат
22.07.2020 21:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпутник весом в 400 килограммов находится на высоте более 500 километров. За сутки он пролетает над Беларусью 6 раз. Эту космическую информацию используют 11 министерств, более 20 организаций в нашей стране и десятки за рубежом. Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли за эти годы заработала более 26 миллионов долларов. Это продажа снимков, аппаратуры белорусского производства и технологий обработки космической информации.
Разрешение 2 метра позволяет использовать космический аппарат для контроля за сельхозпроизводством, природными ресурсами, для мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также для обновления карт. Кстати, микросхемы для Белорусского спутника создавал "Интеграл", оптика тоже нашего предприятия "Пеленг".
Успехи Беларуси в космической сфере подтверждает и то, что Минск был выбран площадкой для проведения
Создание нового белорусско-российского спутника
Идет работа и над новым белорусско-российским спутником сверхвысокого разрешения. Его производительность будет в 3 раза выше, чем у действующего аппарата.
Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси, кандидат технических наук: "Новый спутник обладает уникальной маневренностью, он может выполнять видеосъемку в течение полутора минут какой-то территории, т.е. фильм фактически из космоса получить. Мы можем снять не только стереопару, но и триплет, т.е. одну территорию снять вперед вертикально и назад. Можно сделать функциональную детальную 3Д-модель местности".
Запуск нового спутника запланирован на 2025 год
Космических аппаратов такого класса на орбите сейчас не более 4. Запуск нового белорусско-российского спутника, который войдет в топ-5 самых современных в мире, запланирован на 2025 год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спутник весом в 400 килограммов находится на высоте более 500 километров. За сутки он пролетает над Беларусью 6 раз. Эту космическую информацию используют 11...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)