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8 лет назад пусковую площадку Байконура покинул Белорусский космический аппарат

22.07.2020 21:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спутник  весом в 400 килограммов находится на высоте более 500 километров. За сутки он пролетает над Беларусью 6 раз. Эту космическую информацию используют 11 министерств, более 20 организаций в нашей стране и десятки за рубежом. Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли за эти годы заработала более 26 миллионов долларов. Это продажа снимков, аппаратуры белорусского производства и технологий обработки космической информации.

Разрешение 2 метра позволяет использовать космический аппарат для контроля за сельхозпроизводством, природными ресурсами, для мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также для обновления карт. Кстати, микросхемы для Белорусского спутника создавал "Интеграл", оптика тоже нашего предприятия "Пеленг".

Успехи Беларуси в космической сфере подтверждает и то, что Минск был выбран площадкой для проведения XXXI Международного космического конгресса. 200 участников из 17 стран. На повестке - достижения и перспективы в освоении пятого океана. И Беларусь здесь в числе передовых стран. Благодаря государственной политике активно действуем в этой сфере. Это позволяет Беларуси выйти на новый уровень развития, подтягивает целые секторы экономики. Плюс ко всему опыт и усиление компетенций белорусских специалистов. 


8 лет назад пусковую площадку Байконура покинул Белорусский космический аппарат


Создание нового белорусско-российского спутника


Идет работа и над новым белорусско-российским спутником сверхвысокого разрешения. Его производительность будет в 3 раза выше, чем у действующего аппарата. 

Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси, кандидат технических наук: "Новый спутник обладает уникальной маневренностью, он может выполнять видеосъемку в течение полутора минут какой-то территории, т.е. фильм фактически из космоса получить. Мы можем снять не только стереопару, но и триплет, т.е. одну территорию снять вперед вертикально и назад. Можно сделать функциональную детальную 3Д-модель местности". 


Запуск нового спутника запланирован на 2025 год


Космических аппаратов такого класса на орбите сейчас не более 4. Запуск нового белорусско-российского спутника, который войдет в топ-5 самых современных в мире, запланирован на 2025 год. 

 
Теги: Минск
 
 
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Спутник  весом в 400 килограммов находится на высоте более 500 километров. За сутки он пролетает над Беларусью 6 раз. Эту космическую информацию используют 11...
 
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