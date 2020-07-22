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Участников проекта "Молодежный поезд" сегодня встречали в Бресте
22.07.2020 22:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвое путешествие по стране продолжает молодежный поезд, открывая новые интересные места на карте Беларуси. Сегодня участников проекта встречали в Бресте. Напомним, состав стартовал на выходных из Витебска. В стилизованных вагонах путешествуют юные пассажиры. Они уже посетили 6 городов Беларуси. На каждой остановке их ждут экскурсии, знакомства с интересными людьми и волонтерство. Так, сегодня молодежь благоустроила зеленую зону возле Брестской крепости. Участники проекта возложили цветы у Вечного огня. Ярким акцентом церемонии стало полотнище "Беларусь помнит". Его размер 12 метров в ширину и 6 в длину. Полотно сшили из 400 фрагментов, которые собирали из разных регионов страны. На них написаны имена героев, которые сражались за Родину. Уже сегодня молодежный поезд снова отправится в путь. Следующей точкой на карте маршрута станет Гродно.
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Свое путешествие по стране продолжает молодежный поезд, открывая новые интересные места на карте Беларуси. Сегодня участников проекта встречали в Бресте....
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