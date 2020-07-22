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Новые коллекции школьной формы в продаже

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые коллекции школьной формы уже поступили в продажу У белорусских швейных предприятий сейчас горячая пора. Чтобы порадовать к школе и взрослых, и маленьких покупателей не только большим выбором, но и модными...

У белорусских швейных предприятий сейчас горячая пора. Чтобы порадовать к школе и взрослых, и маленьких покупателей не только большим выбором, но и модными решениями.Что в тренде в этом сезоне - узналаИдея нового образца школьной формы рождается здесь, в творческой мастерской. От цветовой гаммы до самого фасона дизайнеры решают, что станет трендом и будет востребовано среди школьников в этом сезоне. Безусловно, с учетом потребительского спроса прошлых лет. А уже после каждая задумка воплощается в готовое изделие здесь, на производстве. Как раз сейчас жаркая пора: пошив школьной формы в самом разгаре. Кружева, гипюр, плиссе, элементы гофре: все забытое старое - в моде! На Солигорском швейном предприятии в приоритете строгость и элегантность. А в палитре цветов - классические черный и белый. И такие новые решения маленькие покупатели одобряют.Солигорское швейное предприятие приступило к производству одежды для школьников на несколько недель позже обычного. Корректировки внесла пандемия - весной здесь активно шили защитные маски. Но это не помешало основным планам: к началу учебного года здесь выпустят более 200 тысяч единиц школьной формы.Новую линейку школьной формы подготовили и на трикотажном предприятии в Жодино. Марина Альховская здесь работает уже 22 года. Свою продукцию любит. Отечественные товары всегда в гардеробе. А собрать 11-летнего сына в школу не составляет особого труда. Всегда знает, в чем мальчик пойдет 1 сентября. В этом сезоне на трикотажном предприятии в Жодино дизайнеры разработали около 50 моделей строгих костюмов и спортивной формы для школьников. К слову, более половины от запланированного объема (а это 75 тысяч единиц) уже произведено.Новую коллекцию уже можно примерить в магазинах. И пусть до начала учебного года чуть больше месяца, спрос уже есть.Выбор школьной формы у покупателя сегодня большой. В магазинах широкий ассортимент одежды как отечественных, так и зарубежных производителей. И по цене, и по вкусу. Главное, утверждают родители, сделать долгожданный поход детей в школу еще наряднее.