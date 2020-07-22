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Новые коллекции школьной формы уже поступили в продажу

22.07.2020 22:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У белорусских швейных предприятий сейчас горячая пора. Чтобы порадовать к школе и взрослых, и маленьких покупателей не только большим выбором, но и модными решениями. 

Что в тренде в этом сезоне - узнала Юлия Хмель. Идея нового образца школьной формы рождается здесь, в творческой мастерской. От цветовой гаммы до самого фасона дизайнеры решают, что станет трендом и будет востребовано среди школьников в этом сезоне. Безусловно, с учетом потребительского спроса прошлых лет. А уже после каждая задумка воплощается в готовое изделие здесь, на производстве. Как раз сейчас жаркая пора: пошив школьной формы в самом разгаре. Кружева, гипюр, плиссе, элементы гофре: все забытое старое - в моде! На Солигорском швейном предприятии в приоритете строгость и элегантность. А в палитре цветов - классические черный и белый. И такие новые решения маленькие покупатели одобряют. 

Марина Бойко, инженер-технолог швейного предприятия г. Солигорска: "В процессе разработки я уже рассматриваю модели, естественно, показываю своему ребенку, она очень довольна нашим изделием. Наше изделие соответствует направлению моды, и я очень рада, что доволен ребенок". 

Солигорское швейное предприятие приступило к производству одежды для школьников на несколько недель позже обычного. Корректировки внесла пандемия - весной здесь активно шили защитные маски. Но это не помешало основным планам: к началу учебного года здесь выпустят более 200 тысяч единиц школьной формы. 

Новые коллекции школьной формы уже поступили в продажу


Наталья Кулеш, замдиректора швейного предприятия г. Солигорска: "25% в среднем уйдет на российский рынок. И основная масса - для наших белорусских школьников. Так как большую часть времени наши школьники за своими партами в учебных заведениях, основной целью при создании коллекции мы ставим практичность и функциональность. Здесь ткани должны использоваться мягкие, не сильно сминаемые". 

Новую линейку школьной формы подготовили и на трикотажном предприятии в Жодино. Марина Альховская здесь работает уже 22 года. Свою продукцию любит. Отечественные товары всегда в гардеробе. А собрать 11-летнего сына в школу не составляет особого труда. Всегда знает, в чем мальчик пойдет 1 сентября.  В этом сезоне на трикотажном предприятии в Жодино дизайнеры разработали около 50 моделей строгих костюмов и спортивной формы для школьников. К слову, более половины от запланированного объема (а это 75 тысяч единиц) уже произведено. 

Мария Лопатенкова, начальник отдела маркетинга трикотажного предприятия г. Жодино: "Наши дизайнеры в этом сезоне представляют вот такие новинки. Это клетка, которая также продолжает актуальной быть. Новинки этого сезона - трикотажные брюки. Также остаются актуальными с имитацией запаха, джемпера с баской. Для более старших детей мы предлагаем джемперы, имитация два в одном для мальчиков". 

Новые коллекции школьной формы уже поступили в продажу


Новые коллекции школьной формы в продаже 

Новую коллекцию уже можно примерить в магазинах. И пусть до начала учебного года чуть больше месяца, спрос уже есть. 

Карина Ячник, продавец: "С прошлой недели у нас действительно очень большой поток людей. Людей уже интересует школьная форма. Приходят, спрашивают от минимального первого класса и выше. Больше готовят первый класс. С 1 по 7 класс в основном пользуется покупательским спросом. Это сарафаны, огромный ассортимент к ним идет блузочек, гольфиков". 

Выбор школьной формы у покупателя сегодня большой. В магазинах широкий ассортимент одежды как отечественных, так и зарубежных производителей. И по цене, и по вкусу. Главное, утверждают родители, сделать долгожданный поход детей в школу еще наряднее. 

 
 
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У белорусских швейных предприятий сейчас горячая пора. Чтобы порадовать к школе и взрослых, и маленьких покупателей не только большим выбором, но и модными...
 
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