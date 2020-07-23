В Пинске можно сдать платный тест на антитела к COVID-19

Источник материала: Tut.by

В Пинской центральной поликлинике можно сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19, сообщает газета «Пінскі веснік» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Исследование обойдется в 15,29 рубля.

Записаться можно по телефону 8(0165) 30 07 41 или через регистратуру центральной поликлиники.