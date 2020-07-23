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В Пинске можно сдать платный тест на антитела к COVID-19

23.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинской центральной поликлинике можно сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19, сообщает газета «Пінскі веснік».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Исследование обойдется в 15,29 рубля.

Записаться можно по телефону 8(0165) 30 07 41 или через регистратуру центральной поликлиники.

 
 
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Исследование обойдется в 15,29 рубля.
 
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