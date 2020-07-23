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В Пинске можно сдать платный тест на антитела к COVID-19
23.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинской центральной поликлинике можно сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19, сообщает газета
Исследование обойдется в 15,29 рубля.
Записаться можно по телефону 8(0165) 30 07 41 или через регистратуру центральной поликлиники.
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Исследование обойдется в 15,29 рубля.
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