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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проведем "Один день" с машинистом метрополитена Работа под напряжением: чем живут подземные артерии столицы? Кто они - тайные жители метро - и что происходит здесь ночью? Сегодня в эфире "Беларусь 1" новый выпуск...

Работа под напряжением: чем живут подземные артерии столицы? Кто они - тайные жители метро - и что происходит здесь ночью? Сегодня в эфиреновый выпуск премьерного проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Вечер четверга проведем с Сергеем Плотниковым - самым возрастным машинистом минской подземки, расскажем тонкости профессии и интересные факты из жизни метро. Какой он - день машиниста метрополитена с 36-летним стажем?смотрите сегодня на первой кнопке сразу после "Панорамы".