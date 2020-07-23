ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Проведем "Один день" с машинистом метрополитена

23.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Работа под напряжением: чем живут подземные артерии столицы? Кто они - тайные жители метро - и что происходит здесь ночью? Сегодня в эфире "Беларусь 1" новый выпуск премьерного проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Вечер четверга проведем с Сергеем Плотниковым - самым возрастным машинистом минской подземки, расскажем тонкости профессии и интересные факты из жизни метро. Какой он - день машиниста метрополитена с 36-летним стажем? Новую серию программы "Один день" смотрите сегодня на первой кнопке сразу после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа под напряжением: чем живут подземные артерии столицы? Кто они - тайные жители метро - и что происходит здесь ночью? Сегодня в эфире "Беларусь 1" новый выпуск...
 
Новости дня
Новости общества
 
Газификацию городских поселков завершат к концу года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика