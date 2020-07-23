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"Белджи" расширяет географию поставок

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белджи" готовится запустить конвейер по производству белорусского электромобиля Ожидается, что в следующем году завод выпустит более тысячи машин на электротяге. Авто будет оснащаться современным электродвигателем с запасом хода на 500...

Ожидается, что в следующем году завод выпустит более тысячи машин на электротяге. Авто будет оснащаться современным электродвигателем с запасом хода на 500 километров. А его стоимость не будет превышать 70 тысяч белорусских рублей. Сейчас на заводе идет подготовка к запуску новой модели в производство: адаптируется зарядное устройство с китайского стандарта под европейский, русифицируется меню управления автомобилем.В этом году компания планирует произвести более 20 тысяч новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а также вдвое увеличить долю присутствия на российском рынке. Как отметило руководство завода, продолжается работа по расширению географии поставок. На финальной стадии переговоры с Казахстаном и Узбекистаном.