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"Белджи" готовится запустить конвейер по производству белорусского электромобиля

23.07.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ожидается, что в следующем году завод выпустит более тысячи машин на электротяге. Авто будет оснащаться современным электродвигателем с запасом хода на 500 километров. А его стоимость не будет превышать 70 тысяч белорусских рублей. Сейчас на заводе идет подготовка к запуску новой модели в производство: адаптируется зарядное устройство с китайского стандарта под европейский, русифицируется меню управления автомобилем. 


"Белджи" расширяет географию поставок


В этом году компания планирует произвести более 20 тысяч новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а также вдвое увеличить долю присутствия на российском рынке. Как отметило руководство завода, продолжается работа по расширению географии поставок. На финальной стадии переговоры с Казахстаном и Узбекистаном.

 
 
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Ожидается, что в следующем году завод выпустит более тысячи машин на электротяге. Авто будет оснащаться современным электродвигателем с запасом хода на 500...
 
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