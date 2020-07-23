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Газификацию городских поселков завершат к концу года
23.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГазификацию всех городских и курортных поселков страны планируют завершить в этом году. Напомним, на данный момент природный газ подведен к 85 поселкам из 86. Остались лишь Кривичи, что в Минской области. К слову, проектно-сметная документация по этому населенному пункту уже готова, в ближайшее время специалисты приступят к строительству объекта.
Алексей Кушнаренко, гендиректор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Природным газом газифицированы все 115 городов республики, все 118 районных центров. Последним был город Березино Минской области, где, кстати, принимал участие Президент Беларуси при пуске голубого топлива. 3 316 сельских населенных пунктов, 1 010 агрогородков. Если сравнивать вот период 26 лет назад и сегодня, то на тот момент процент газификации природным газом в стране составлял 35 %, сегодня он 80 %. В сельской местности был 10 %, сегодня - 44 %".
Помимо населения природный газ активно используют промышленные и коммунально-бытовые потребители. Там, где возможности подключения на сегодня нет, обеспечена доставка сжиженного газа. Все о голубом топливе расскажем в субботу. Журналисты АТН готовят к эфиру очередную серию проекта
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Газификацию всех городских и курортных поселков страны планируют завершить в этом году. Напомним, на данный момент природный газ подведен к 85 поселкам из 86....
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