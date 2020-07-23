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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Газификацию городских поселков завершат к концу года Газификацию всех городских и курортных поселков страны планируют завершить в этом году. Напомним, на данный момент природный газ подведен к 85 поселкам из 86....

Газификацию всех городских и курортных поселков страны планируют завершить в этом году. Напомним, на данный момент природный газ подведен к 85 поселкам из 86. Остались лишь Кривичи, что в Минской области. К слову, проектно-сметная документация по этому населенному пункту уже готова, в ближайшее время специалисты приступят к строительству объекта.Помимо населения природный газ активно используют промышленные и коммунально-бытовые потребители. Там, где возможности подключения на сегодня нет, обеспечена доставка сжиженного газа. Все о голубом топливе расскажем в субботу. Журналисты АТН готовят к эфиру очередную серию проекта