«Было лучше моря». Почему главное место отдыха в Могилеве превращается в болото и как это остановить

Источник материала: Tut.by

В Могилеве снова негде купаться — все пляжи закрыты по требованиям эпидемиологов: вода загрязнена. И уже шестой год подряд запрещено для купания Гребеневское водохранилище, оно же Святое озеро, как водоем называют в народе. В загрязнении Святого озера обвинили чаек , которые обустроили себе в центре целый остров-колонию. А спасатели говорят, что люди тоже виноваты. И даже знают, как можно спасти озеро, не тратя на это миллионы рублей.





В Могилеве есть красивая легенда. Будто Святое озеро так называлось потому, что раньше на этом месте стояла церковь, а потом она провалилась под землю вместе с поселением людей, а на этом месте образовалось озеро. И с той поры темными безлунными ночами будто можно услышать над водой колокольный звон или даже увидеть блеск куполов.

Но когда календаре 2020-й год, над Святым озером дерут глотки тысячи чаек, а у его берегов плещется что-то похожее на коровий навоз, в легенду о церкви как-то не верится. Да и на местной спасательной станции работают те, кто исходил озеро по дну вдоль и поперек и знает точно: внизу — только мусор и здоровенный слой ила метров в двадцать.

Впервые в водохранилище запретили купаться в 2015 году, и для горожан это был шок. Еще бы — закрыли самое популярное место отдыха. Специалисты пеняли на чаек, мол, их колония в центре озера стала очень большой, и из-за продуктов жизнедеятельности птиц качество воды не подходит для купания.

Администрация города всерьез взялась решить проблему. Позвали специалистов , те изучили состояние воды и постановили: дно нужно очищать от ила. И стоить это будет 150 млрд неденоминированных рублей . Городские власти только развели руками — таких денег нет.



Вода у берега Гребеневского водохранилища (Святого озера), сентябрь 2018 года

При этом директор предприятия «Могилевзеленстрой» Петр Алексейчиков говорил, что проект очистки Святого озера активно обсуждали еще в 2010-м, к этому хотели привлечь немецких специалистов, но все опять упиралось в финансирование. Причем в 2010 году стоимость очистки оценивали на сумму более 30 млрд неденоминированных рублей.

Информированный источник сообщил TUT.BY, что немецкие специалисты действительно приезжали, брали пробы ила и готовы были бесплатно очистить озеро. Ну как бесплатно — взамен на этот ил, который они были намерены превратить в очень ценное удобрение — сапропель — и вывезти. Они же предупреждали: еще пару лет — и разложение ила перейдет в ту стадию, когда ничего полезного из него не выйдет, он начнет гнить, и при очистке придется его лишь выбросить.

Почему не сложилось с проектом немцев — есть разные неподтвержденные версии и слухи. Но что бы ни произошло, с тех пор прошло 10 лет, ситуация ухудшилась. И более 6 тысяч собранных подписей могилевчан , требующих у администрации города решить наконец проблему загрязнения озера, тоже ни на что не повлияли.





Едем посмотреть на этот самый остров чаек вместе с Сергеем Рыбаковым, который работает водолазом-спасателем на станции на Святом озере уже 20 лет. И с Жужей — местной четвероногой охранницей.

— Сейчас посмотрите, как она чаек распугает — они ее очень боятся, — улыбается Серегй Рыбаков.

Гроза чаек даже не может запрыгнуть в лодку с первой попытки. С третьей тоже. Наконец, коротконогая, с добрыми, улыбающимися глазами лохматая Жужа гордо становится на нос лодки и нетерпеливо подергивает хвостом — ждет, пока доплывем.



Сергей Рыбаков и Жужа

Сергей рассказывает, что не церковь раньше на месте Святого озера была, а болото. В его окрестностях в 1960-е годы начали добывать песок — строить окрестные дома и даже завод. Схема была такая: копают песок, добираются до ключа — роют новый котлован, а старый постепенно заполняется водой. Потому все дно Святого озера — в ямах, на дне которых бьют ключи. Всего их около двух десятков. А глубина доходит до 23 метров. Из них сейчас 20 метров — слой ила.

— Тут же раньше было лучше, чем на море. И вода такая прозрачная! Видимость — до 13 метров, — размеренно работает веслами Сергей Рыбаков. — Людей на пляже было тысяч шесть одновременно.

Это правда. По воспоминаниям и старым фотографиям, еще лет двадцать пять назад на пляже полотенца расстилали впритык, а ребенку можно было запросто потеряться. И если территорию пляжа исправно чистили от мусора, привозили новый песок все эти годы, то за дно никто серьезно не брался.

— Мы, водолазы, конечно, регулярно чистим дно озера — достаем бутылки, покрышки, всякий мусор. Мусор есть и на дне этих ям. Он же забил ключи. И что мы получили: вода не обновляется, уровень ее упал, мусор — а его бросили люди — гниет и разлагается, тут еще и чайки — вот и превращается озеро в то, чем было раньше: болото, — грустно вздыхает Сергей Рыбаков.





Болото как раз и находилось на месте нынешнего «острова чаек» — просто при добыче песка вокруг него и рыли котлованы. Из котлованов получилось озеро, а болото в центре осталось — вот что сегодня представляет собой Святое озеро.

Мы подплываем к «острову чаек» — пока видны только заросли травы. Жужа без предупреждения с громким «плюх» бросается в воду и плывет куда-то в траву — только торчат над поверхностью воды блестящий черный нос и лохматые ушки. Никакого «острова», то есть твердой поверхности земли, не видно.

— Куда же Жужа поплыла? Она в водорослях не запутается? А в лодку потом залезет?

— Да не волнуйтесь. Она потом на станцию сама приплывет — еще быстрее, чем мы, — спокойно гребет дальше Сергей Рыбаков.

Жужа, оказывается, не только отличная пловчиха, но еще и стратег. Она отвлекает чаек от нас — те вьются воронкой над собакой, но не нападают: будто кадр из могилевской версии «Ночного дозора». Мы же тем временем огибаем заросли и углубляемся в их центр.

Сергей Рыбаков успокаивает: гнездование у чаек закончилось, так что они не агрессивны. Кроме того, эти несколько сотен птиц над Жужей — мизер от всей живущей на озере колонии: в ней тысячи чаек, просто пока они разлетелись по городу в поисках еды. «Им ведь вода нужна только для гнездования», — объясняет спасатель



Так выглядит гнездо чайки, свитое на воде в окружении стеблей травы: это настил из сухой травы

Остров чаек — действительно остров. То есть это твердая заболоченная поверхность, вокруг которой в 1960-е годы и вырыли котлованы при добыче песка. На острове растут не только трава, но и кустарники, молодые деревца. Мы видели цветущие крапиву и — неожиданно — фиолетовые с желтым цветки картофеля. Скорее всего, его сюда занесли те самые чайки.





В густых зарослях на краю острова видны и трупы птиц — мы видели два. Понятно, что они там разлагаются естественным путем.

Спасатели видят несколько источников загрязнения воды в Святом озере. Первый — продукты жизнедеятельности чаек. Второй — продукты жизнедеятельности людей, которые, что уж тут скрывать, не только оставляют в воде мусор, но и могут сходить в туалет. Итог: дно покрыто мусором, илом, озеро зарастает травой, в воде кишат бактерии, которые могут быть опасными для здоровья человека.





Водолазы говорят, что дороже всего будет спускать озеро, чтобы очистить его от ила. Дешевле — запустить, например, рыбу, которая будет хотя бы спасать озеро от зарастания травой и от большего заболачивания: толстолобика, карпа, белого амура. Для рыбы, говорят местные рыбаки, тут раздолье — благодаря чайкам, кстати.

Еще вариант — придумать, как очистить ключи на дне ям. В обычном снаряжении водолазу не пробиться через 20-метровый слой ила. Но, возможно, есть варианты, прикидывает Сергей Рыбаков.

— Если очистить ключи, вода начнет самоочищаться. Заработают ключи — уровень воды поднимется и затопит хотя бы частично остров чаек в центре, тогда и популяция птиц частично мигрирует. И уже можно будет купаться, — говорит водолаз.

Пока же безопасно плавать в Святом озере может разве что Жужа — она спокойно доплыла из центра водоема и, обсохшая, встретила нас на берегу. Водолазы говорят, что если отдыхающие продолжат бросать в воду мусор и использовать озеро вместо туалета — будет в Могилеве Святое болото.





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