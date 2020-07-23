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«Виновных привлекут к ответственности». Рядом с вокзалом без согласования вырубили деревья

23.07.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На территории диспетчерской станции «Дружная» на участке между переулком Линейным и железнодорожными путями спилили более 10 деревьев, но с властями это не согласовали. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Сейчас в границах улицы Вокзальной и переулка Линейного ведется реконструкция, на «Дружной» — благоустройство.

Предусмотрено создание разворотных площадок для автобусов, парковочных мест. Ситуацию с вырубкой деревьев поясняет заместитель главы администрации Октябрьского района Павел Тома.


— В соответствии с проектом, прошедшим экспертизу, предусматривался снос деревьев. В месте, где их спилили, проходят инженерные сети. В принципе, там деревьев быть не должно. Однако работы по вырубке не были согласованы ни с «Минскзеленстроем», ни с администрацией района. Это неправильно. В ходе согласований всегда рассматривается возможность сохранения насаждений. Виновных привлекут к ответственности, — сообщил замглавы района.

 
Теги: Минск
 
 
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На территории ДС «Дружная» на участке между переулком Линейным и железнодорожными путями спилили более 10 деревьев, но с властями это не согласовали.
 
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