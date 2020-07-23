|
«Виновных привлекут к ответственности». Рядом с вокзалом без согласования вырубили деревья
23.07.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На территории диспетчерской станции «Дружная» на участке между переулком Линейным и железнодорожными путями спилили более 10 деревьев, но с властями это не согласовали. Подробности сообщает агентство «
Сейчас в границах улицы Вокзальной и переулка Линейного ведется реконструкция, на «Дружной» — благоустройство.
Предусмотрено создание разворотных площадок для автобусов, парковочных мест. Ситуацию с вырубкой деревьев поясняет заместитель главы администрации Октябрьского района Павел Тома.
— В соответствии с проектом, прошедшим экспертизу, предусматривался снос деревьев. В месте, где их спилили, проходят инженерные сети. В принципе, там деревьев быть не должно. Однако работы по вырубке не были согласованы ни с «Минскзеленстроем», ни с администрацией района. Это неправильно. В ходе согласований всегда рассматривается возможность сохранения насаждений. Виновных привлекут к ответственности, — сообщил замглавы района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории ДС «Дружная» на участке между переулком Линейным и железнодорожными путями спилили более 10 деревьев, но с властями это не согласовали.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)