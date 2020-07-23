«Виновных привлекут к ответственности». Рядом с вокзалом без согласования вырубили деревья

Источник материала: Tut.by

На территории диспетчерской станции «Дружная» на участке между переулком Линейным и железнодорожными путями спилили более 10 деревьев, но с властями это не согласовали. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».





Сейчас в границах улицы Вокзальной и переулка Линейного ведется реконструкция, на «Дружной» — благоустройство.

Предусмотрено создание разворотных площадок для автобусов, парковочных мест. Ситуацию с вырубкой деревьев поясняет заместитель главы администрации Октябрьского района Павел Тома.





— В соответствии с проектом, прошедшим экспертизу, предусматривался снос деревьев. В месте, где их спилили, проходят инженерные сети. В принципе, там деревьев быть не должно. Однако работы по вырубке не были согласованы ни с «Минскзеленстроем», ни с администрацией района. Это неправильно. В ходе согласований всегда рассматривается возможность сохранения насаждений. Виновных привлекут к ответственности, — сообщил замглавы района.