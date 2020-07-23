Белорусы - вторые по по количеству полученных видов на жительство в Польше

Источник материала: Tut.by

Число иностранцев в Польше, у которых есть вид на жительство, превысило 450 тысяч человек. Белорусы же заняли второе место по количеству полученных видов на жительство в соседней стране, сообщает польское Управление по делам иностранцев.



Фото: Алена Деревщикова, носит иллюстративный характер.

В первой половине этого года в Польше было выдано почти 27 тысяч видов на жительство. По данным ведомства, больше всего получили ВНЖ украинцы. Если брать возрастной критерий, то это молодежь до 35 лет. Чуть более 38% — это люди в возрасте 35−59 лет и 4% — иностранцы старше 60 лет.

В общем польский вид на жительство имеют 237 тысяч украинцев, 28 тысяч белорусов, 20,9 тысяч немцев, 12,8 тысяч россиян. Далее идут граждане Вьетнама, Индии, Италии, Китая, Грузии и Великобритании.

В первой половине 2020 года виды на жительство получили 21,8 тысяч украинцев, 2,4 белорусов, 1,5 тысяч грузин, 700 молдован и 300 граждан Турции.

По данным ведомства, наибольшее количество иностранцев (267 тысяч человек) имеют временный вид на жительство, который выдается максимум на 3 года.

Иностранцы предпочитают жить в регионах с крупными городами, где можно найти работу или куда можно приехать на учебу. Самые популярные у иностранцев регионы: Мазовецкое воеводство (здесь проживает около 119,5 тысяч иностранцев). Из крупных городов в нём находятся Варшава, Радом, Плоцк и Седльце. Также у иностранцев пользуется популярностью Малопольское воеводство, центром которого является Краков. В регионе проживает 51,5 тысячи иностранных граждан. 38,5 человек из других государств живут в Великопольском воеводстве, административным центром и крупнейшим городом которого является Познань. В Нижнесилезском воеводстве проживают 36,4 иностранцев. Их привлекает Вроцлав. И 27,9 тысяч человек проживают в городе Лодзь.