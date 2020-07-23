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С 24 июля - выдают сертификаты, с 25-го вузы принимают документы. Что нужно помнить абитуриентам

23.07.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 24 июля в Беларуси начнут выдавать сертификаты для абитуриентов, которые сдавали ЦТ в основные дни, с 29-го — тем, кто работал над тестами в резервные, сообщает сайт Республиканского института контроля знаний. Забрать их можно будет в пунктах проведения тестирования, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и пропуск по учебным предметам. А уже с 25 июля те, кто мечтает продолжить обучение в вузе, смогут отнести документы в университет.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Минимальные баллы

Повышать пороговые баллы в этом году не стали, поэтому пробовать поступить в вузы можно, есть у вас есть хотя бы следующий минимум баллов:

  • по белорусскому и русскому языкам для всех специальностей, кроме филологических, — от 10 (для будущих филологов — от 25);
  • по математике, физике, химии, биологии, если это первый профильный предмет, — от 20;
  • по истории Беларуси, всемирной истории, географии, иностранным языкам, если это первый профильный предмет, — от 25;
  • по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет, — от 10;
  • по истории Беларуси, всемирной истории, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет, — от 15.

При поступлении на некоторые специальности по первому и второму предмету эти баллы еще ниже — от 7. Сертификаты с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, а также военные факультеты гражданских вузов.

Сроки приема

В этом году в вузы планируют зачислить более 55 тысяч абитуриентов, более 27 тысяч из них — на бюджет. В связи с COVID-19 сроки подачи документов в университеты изменились. Принимать их начнут с 25 июля.


Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

График приема документов:

  • с 25 по 31 июля — от лиц, поступающих в вузы для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;
  • с 25 июля по 10 августа — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;
  • с 25 июля по 13 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
  • с 25 июля по 15 августа — в других вузах;
  • с 25 по 27 июля — от выпускников профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности;
  • с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Даты вступительных испытаний

  • С 1 по 3 августа — в Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Военной академии Республики Беларусь, на военных факультетах;
  • с 1 по 7 августа — в других вузах.

В вузах сельскохозяйственного профиля в заочной форме получения образования — с 6 по 15 декабря.

Сроки зачисления абитуриентов на бюджетные места

На специальности, по которым не сдают вступительные испытания:

  • по 4 августа — в Военной академии Республики Беларусь, Институте пограничной службы Республики Беларусь, Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Белорусском государственном университете культуры и искусств, на военных факультетах в вузах;
  • по 6 августа — в иных государственных вузах (кроме заочной формы получения образования в вузаъ сельскохозяйственного профиля);
  • по 20 декабря — в заочной форме получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля.

На специальности, по которым сдаются вступительные испытания:

  • с 10 по 11 августа — в государственных вузах;
  • по 5 августа — на военных факультетах в вузах;
  • по 20 декабря — в заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на платной основе, будут зачисляться по 17 августа; в заочной форме получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля — по 20 декабря.

Постановление Министерства образования также регулирует правила дополнительного набора и сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

 
 
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С 24 июля в Беларуси начнут выдавать сертификаты для абитуриентов, которые сдавали ЦТ в основные дни. А уже завтра те, кто мечтает продолжить обучение в вузе, смогут...
 
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