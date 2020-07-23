«Пока готовится ПЦР-тест, нужно сидеть в номере». Как отдыхают в Одессе во время COVID-19

Источник материала: Tut.by

Еще в начале года минчанка Виктория Макарова решила, что летом поедет к морю. Девушку не останавливали ни COVID-19, ни закрытые границы. В июле она купила билет на самолет и отправилась в Одессу. О том, как проходит туристический сезон-2020 в одном из самых популярных городов Украины, Виктория рассказала TUT.BY.





В этом году Виктория закончила университет. Последние каникулы мечтала провести в Италии, когда поняла, что страна для туристов пока будет закрыта, присмотрелась к Одессе.

— Карантина в Беларуси не было, поэтому я не находилась в строгой самоизоляции. Как и все, пользовалась маской в общественном транспорте, магазине, чаще дезинфицировала руки, — описывает она свой привычный уклад в пандемию. — Я понимала: в Одессе я могу придерживаться этих же правил, поэтому о какой-то дополнительной опасности для здоровья в связи с поездкой даже не думала. К тому же, мне кажется, я уже переболела.



Виктория. Фото: личный архив

Свой отдых Виктория организовывала сама и начала с чтения новостей. Из СМИ девушка узнала: белорусам, которые собираются в Украину придется отсидеть там на 14-дневном карантине. Вариант не самый интересный, но был и другой: если сдать ПЦР-тест и получить отрицательный результат, то количество дней в самоизоляции можно изрядно сократить. Важный момент: этот тест можно сделать только на территории Украины. Вариант — привезти исследование из Беларуси, не подходит.

— За три дня до вылета я нашла в интернете частную клинику в Одессе, через чат-бот в Facebook записалась к ним на исследование, — вводит в курс дела Виктория. — Все очень удобно, но дорого. В Беларуси за ПЦР-тест я бы заплатила 45 рублей, а тут это стоило около 170. В клинике меня сразу предупредили: результат придется ждать 3−5 суток. Мой тест сделали за четыре дня. Хотя, читала, что где-то в городе его можно сделать быстрее и рублей за 130.



Фото в редакцию прислала Виктория

Это не все. Еще дома девушка забронировала место в гостинице, где собиралась изолироваться, пока готовился ее ПЦР-тест, скачала на телефон программу «Дій вдома», с помощью которой в Украине следят за местоположением людей на самоизоляции, а также сделала страховку.

— Страховка, где прописана ситуация с COVID-19, должна быть обязательно. Причем, как мне пояснили, важно, чтобы белорусская компания сотрудничала с украинской стороной, — останавливается на деталях Виктория. — Страховку спрашивают еще при регистрации на рейс. Если у человека ее нет, ему придется искать, где бы ее сделать в аэропорту.

«Пока твой тест готовится, ты должен сидеть дома»

Из Минска в Одессу Виктория отправилась 10 июля. До Черного моря добиралась на самолете. На борту, продолжает, желательно, чтобы все сидели в масках, но этого правила почти никто не придерживался.



Фото в редакцию прислала Виктория

— Когда мы прилетели в Украину, на границе нужно было активировать приложение «Дій вдома». Оно, кстати, привязано к украинскому номеру. Знаю, в некоторых автобусах, что ездят из Беларуси в Украину, продают такие симки, но раз в пять дороже их реальной стоимости. Я же решила не тратиться и попросила номер у местных друзей, — рассказывает девушка. — На границе пограничники проверили, запустила ли я приложение, записали мой номер телефона и адрес, где я буду находиться на изоляции.

Затем, продолжает Виктория, у нее были сутки, чтобы заселиться в гостиницу, сдать ПЦР-тест и снова вернуться в номер.

— Пока твой тест готовится, ты должен сидеть дома. Максимум можно выйти в ближайший магазин за едой и водой, — рассказывает собеседница. — В любой момент тебя могут попросить прислать фото места, где ты находишься. Если нарушишь правила, придется заплатить штраф. Затем, когда исследование будет готово, клиника должна обратиться в Центр общественного здоровья, передать, что у тебя нет COVID-19, — и тебя перестанут контролировать в приложении.



Фото в редакцию прислала Виктория

После этого, шутит Виктория, начинается настоящий отдых.

— Туристов в Одессе неожиданно много, — делится впечатлениями собеседница, с которой мы созвонились во вторник вечером. — Я сижу в кафе, все столики заняты. В основном в городе отдыхают украинцы. Хотя я встречала и белорусов, пару раз слышала иностранную речь.

С погодой повезло: на улице +30, в масках по городу и пляжу никто не ходит. Штрафы за это туристам и жителям города не грозят. Все понимают: «в такую жару в маске — это жестко».

— Единственное место, куда нужно входить с закрытым лицом, — это магазин, — рассказывает Виктория и говорит, что на этот случай маска у нее всегда с собой. — Как-то меня на кассе попросили: «Наденьте маску, иначе мы вас не рассчитаем». Насколько я знаю, за клиентов без масок магазины получают штрафы.

«В этом году цены на жилье в городе снизились на 30 процентов»

Отдых, делится впечатлениями Виктория, очень похож на жизнь до пандемии. Пляжи «заняты процентов на 60−70». Большинство людей стараются позагорать у моря, поэтому расстояние в метр-полтора не выдерживают. На «beach bar», продолжает собеседница, ее шезлонг стоял метра на пол от соседнего. В воде туристы также плавают рядом.



Фото в редакцию прислала Виктория

Для тех, кто хочет другого формата развлечений, работают дискотеки, экскурсии, спортзалы и даже бассейны. Оперный театр и филармония закрыты — не сезон, зато в популярных барах людей под завязку. Работа известной одесской бани № 4, говорит девушка, в пандемию изменилась: на сеанс, сообщается, запускают по 10 человек.

— Я как-то пришла заранее, чтобы попасть в эту десятку, а там запустили человек 30, то есть правило есть, но никто его не придерживается, — рассказывает туристка.

В кафе столы расставлены на расстоянии, на каждом есть антисептик, чтобы обработать руки. Привычное меню в виде буклетов, которые можно полистать, отсутствует.

— Зато на столиках наклеены QR-коды, с их помощью можно увидеть, что предлагает заведение, — описывает ситуацию Виктория. — Это не очень удобно, потому что телефон может быть без интернета или разряжен. Конечно, официанты стараются идти на встречу и могут пересказать меню, но все равно.



Фото в редакцию прислала Виктория

С заселением в отель или апартаменты проблем не возникает. Результаты теста на COVID-19 там не спрашивают. Максимум, говорит Виктория, могут измерять температуру, но это «скорее для галочки».

— В Одессе я отдыхаю впервые, мне хотелось пожить в разных ее частях, поэтому концепция с жильем у меня странная: через каждые 2−3 дня я переезжаю, — улыбается собеседница. — Сразу, например, остановилась у моря, сгорела, и через два дня переехала в центр — на Дерибасовскую, потом жила в апартаментах. Проблемы найти крышу над головой нет, так что все эти вопросы решаются просто.

Из того, что слышала Виктория: цены на жилье в городе в этом году снизились на 30 процентов.

— За «однушку» у моря я платила 45−70 рублей в сутки, за хороший номер в центре где-то 80−100 рублей. Кстати, если бронируешь не через, например, booking, можно договориться с хозяином и нормально сбить цену. Я делаю так: через сервис бронирую жилье на сутки, а там уже при встрече с владельцем, договариваюсь на оплату за другие дни.



Фото в редакцию прислала Виктория

— А как вообще в Одессе c ценами?

— Шезлонг с зонтиком можно арендовать за 4,5−9 рублей. Еда в хороших кафе стоит примерно как у нас — окрошка, например, 8 рублей, салаты — 14, десерты — 5−6, — перечисляет девушка. — Алкоголь — дороже. В Минске средняя цена коктейля 15−18 рублей, в Одессе — 20−23. Фрукты и овощи, наоборот, дешевле. Килограмм персиков — 2,3−2,5 рублей, арбуз — 0,86 рубля, виноград — 2,5, дыня — 1,5.

— А как местные относятся к туристам? Не переживают, что гости могут привезти им COVID-19?

— Женщины, которые сдавали мне квартиру, были безумно рады туристам, — отвечает Виктория. — Они надеются, что в августе-сентябре у них будет много гостей, и они смогут заработать, потому что в деньгах они пока сильно потеряли. Одна из женщин, у которой я арендовала жилье, рассказала, что обычно за сезон она зарабатывает 5−6 тысяч долларов, в июле у нее не было еще и тысячи.



Фото в редакцию прислала Виктория

P.S. Пока готовился текст, Виктория вернулась из Одессы домой. В самолете, говорит, все летели в масках, по возможности сидели через одного.