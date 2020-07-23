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В Витебске приступили к реконструкции улицы Гагарина
24.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа смену привычному для жителей витебской улицы Гагарина шуму трамваев пришел шум строительной техники. Сейчас здесь работают специалисты сразу нескольких организаций. Работники трамвайного депо снимают провода, строители приступили к демонтажу рельсов.
Участок улицы, который предстоит реконструировать, около трех километров. Кажется, небольшой. Но объем работ здесь впечатляющий. Улица просто пронизана коммуникациями: от кабелей связи до газовых труб. А потому, просто закатать улицу в асфальт не получится.
В планах строителей - увеличить нынешнее 2-полосное движение до 3 полос в обе стороны. Будет модернизирована система освещения. Современный вид придадут остановочным пунктам, тротуарам, сделают велодорожки. Общая стоимость работ - 39 млн руб. Деньги удалось сэкономить на реконструкции путепровода "Полоцкий", который неделю назад торжественно открыли в Витебске. Тогда председатель облисполкома пообещал направить сэкономленные средства на улицу Гагарина, а Президент его поддержал.
Владимир Белоус, зампредседателя Витебского облисполкома: "Мы остановили трамвайное движение. Пустили дополнительно троллейбусы, автобусы, чтобы люди минимально пострадали. Конечно, некоторые неудобства для населения будут. У нас нет возможности в полном объеме закрыть Гагарина. Это было бы проще и строителям. Объездных путей здесь не существует. Население просим потерпеть, но, я, думаю, все отнесутся с пониманием. Потому что улица очень и очень нужна. Надеюсь, в течение года к следующему "Славянскому базару" этот проект реализуем".
Реконструкция будет проходить в несколько этапов. На месте трамвайных путей уложат асфальтовое покрытие, затем возьмутся за ремонт проезжай части. До пуска современной магистрали пошел обратный отсчет.
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На смену привычному для жителей витебской улицы Гагарина шуму трамваев пришел шум строительной техники. Сейчас здесь работают специалисты сразу нескольких...
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