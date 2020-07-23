ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Витебске приступили к реконструкции улицы Гагарина

24.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На смену привычному для жителей витебской улицы Гагарина шуму трамваев пришел шум строительной техники. Сейчас здесь работают специалисты  сразу нескольких организаций. Работники трамвайного депо снимают провода, строители приступили к демонтажу рельсов. 

Участок улицы, который предстоит реконструировать, около трех километров. Кажется, небольшой. Но объем работ здесь впечатляющий. Улица просто пронизана  коммуникациями: от кабелей связи до газовых труб. А потому, просто закатать улицу в асфальт не получится.  

В планах строителей - увеличить нынешнее 2-полосное движение до 3 полос в обе стороны. Будет модернизирована система освещения. Современный вид придадут остановочным пунктам, тротуарам, сделают велодорожки. Общая стоимость работ  - 39 млн руб. Деньги удалось сэкономить на реконструкции путепровода "Полоцкий", который неделю назад торжественно открыли в Витебске. Тогда председатель облисполкома пообещал направить сэкономленные средства на улицу Гагарина, а Президент его поддержал.

Владимир Белоус, зампредседателя Витебского облисполкома: "Мы остановили трамвайное движение. Пустили дополнительно троллейбусы, автобусы,  чтобы люди минимально пострадали. Конечно, некоторые неудобства для населения будут. У нас нет возможности в полном объеме закрыть Гагарина. Это было бы проще и строителям. Объездных путей здесь не существует. Население просим  потерпеть, но, я, думаю, все отнесутся с пониманием. Потому что улица очень и очень нужна. Надеюсь, в течение года к следующему  "Славянскому базару" этот проект реализуем".   

Реконструкция будет проходить в несколько этапов. На месте трамвайных путей уложат асфальтовое покрытие, затем возьмутся за ремонт проезжай части. До пуска современной магистрали пошел обратный отсчет. 

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На смену привычному для жителей витебской улицы Гагарина шуму трамваев пришел шум строительной техники. Сейчас здесь работают специалисты  сразу нескольких...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Пока готовится ПЦР-тест, нужно сидеть в номере». Как отдыхают в Одессе во время COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика