В Могилеве судят Сергея Тихановского - из-за пикета по сбору подписей за выдвижение жены

Источник материала: Tut.by

В Могилеве проходит суд над Сергеем Тихановским. Дело рассматривает судья Елена Литвина суда Ленинского района в здании областного суда. В протоколе указано, что Сергей нарушил закон о массовых мероприятиях — участвовал в неразрешенном горисполкомом пикете 27 мая в Могилеве во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую.





Суд идет по видеосвязи — Сергей Тихановский находится в СИЗО№ 1 Минска. В кадре видно, что он находится в клетке в маленькой комнате. Он сильно похудел, но голос бодрый.

Процесс начался с опозданием. Слушание открытое, но проходит в небольшом зале, а присутствовать на нем захотели около 30 человек, которые решили поддержать Тихановского.

Они уговаривали сотрудника милиции, судью провести заседание в большем зале, чтобы Тихановский «видел, что он не один». Милиционер на это ответил, что «нет технической возможности».





В итоге в зале суда кроме судьи, секретаря и адвоката присутствуют журналисты, несколько слушателей, сотрудники милиции.

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