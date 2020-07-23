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В Беларуси в этом сезоне уже 11 человек отравились грибами

23.07.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 21 июля в стране зарегистрировано 11 случаев отравления грибами, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Из 11 человек трое отравившихся - дети до семи лет.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Минске грибами отравились шесть человек, в Могилевской области — трое, Минской — один, Гродненской — один.

Медики предупреждают, что незнание грибов и игнорирование правил их сбора и обработки влекут за собой последствия разной степени тяжести: от острых форм отравлений до смертельных исходов.

Причиной острого отравления могут стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки, употреблялись в сыром или недоваренном виде.

Отравления грибами имеют характерные признаки. В несъедобных грибах есть сильнодействующие яды, которые не разрушаются при кулинарной обработке. Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3−12 часов после употребления грибов. Клиническая картина на начальных стадиях заболевания: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации.

Чтобы избежать отравления грибами, нужно:

— собирать только известные грибы (существуют специальные справочники съедобных и ядовитых грибов). Не уверены — не берите;

— после сбора грибы как можно быстрее подвергать сортировке и обработке. Следует помнить, что даже самый лучший и, безусловно, съедобный гриб, если он перезрел, начал подгнивать или долго лежал без обработки, может стать ядовитым;

— сортировкой и приготовлением грибов должны заниматься только взрослые;

— не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы;

— не пробовать подозрительные грибы на вкус;

— грибы обладают способностью поглощать из окружающей среды и накапливать токсичные вещества в концентрациях, в несколько раз превышающих содержание их в почве, воде, растениях. Поэтому все грибы необходимо отваривать, а отвар сливать. По этой же причине нельзя собирать грибы вдоль автотрасс, рядом с промышленными предприятиями, в черте города;

— заготавливать впрок только молодые грибы;

— солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно;

— перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы;

— никогда не покупать на рынке и «с рук» грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты с грибами;

— пластинчатые грибы необходимо покупать только с ножками. Таким образом можно идентифицировать бледную поганку, имеющую клубневидное утолщение ножки «воротничок»;

— не пренебрегать правилами приготовления условно-съедобных грибов: их необходимо минимум дважды отваривать, каждый раз не менее 50 минут. Оба раза грибы после варки нужно промывать проточной водой;

— грибы должны быть исключены из рациона детей;

— нельзя употреблять в пищу грибы людям, имеющим болезни печени и обмена веществ, лицам старческого возраста.

При появлении первых признаков недомогания после того, как вы поели грибов, надо сразу же обратиться за помощью к медикам.

 
Теги: Минск
 
 
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На 21 июля в стране зарегистрировано 11 случаев отравления грибами, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Из 11 человек...
 
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