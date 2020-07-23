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Местной достопримечательностью одной агроусадьбы Минского района стал верблюд

23.07.2020 16:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экзотический агроотдых. Местной достопримечательностью одной агроусадьбы Минского района стал верблюд. Обитателя пустынь и степей привезли из Татарстана совсем маленьким. Сейчас животное подросло и стало настоящей экзотикой для посетителей комплекса. С непривычным для наших широт животным подружился Илья Цветков.

У жителей деревни Семково Минского района появилась новая примета: если  встретил верблюда - день будет удачный. А еще в таком случае звонят хозяевам одной из местных агроусадеб, чтобы экзотического зверя вернули домой. Новый постоялец - верблюд Боня - в семью Александры Жданок попал из степного Татарстана три года назад и стал местной достопримечательностью. 

Алеся Жданок, администратор агроусадьбы: "Думали сначала оленей привезти. Но их немного, проблематично содержать. Им постоянно мох нужен. А с этим гораздо проще. Он выдерживает до сорока градусов мороза, у него зимой десять сантиметров толщина шерсти".

Для большого и дружелюбного Бони подготовили специальные апартаменты. Посетители агроусадьбы могут познакомиться с питомцем поближе - покормить и даже прокатиться на спине верблюда по вольеру.  Экзотическому постояльцу в этом году исполнилось шесть лет. Сил и задора у Бони много. Поэтому с удовольствием проводит время с детьми. Тем более что малыши всегда приносят угощения.

В стандартном рационе верблюда сено и комбикорм. Но, как и все, Боня очень любит угоститься разными лакомствами. Как вот, например, свежая морковь и огурцы.  Уход за таким животным довольно простой. Однако некоторые процедуры надо проводить регулярно. Например, старательно вычесывать шерсть. Кроме бьюти-процедур каждый день у Бони занятия. Верблюд осваивает разные команды и учит правила хорошего тона. 

Алеся Жданок, администратор агроусадьбы: "Он сначала садится, человек залазит на него, и он встает. По команде "чок-чок". Нужно его дрессировать, чтобы он не забывал. Тем более что он ленивый и с характером. Иногда его не так и просто заставить".

Чтобы верблюду не скучать, ему недавно приобрели друга - осла Федоса. Постепенно в вольере появятся и другие экзотические обитатели.

 
Теги: знакомства
 
 
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Экзотический агроотдых. Местной достопримечательностью одной агроусадьбы Минского района стал верблюд. Обитателя пустынь и степей привезли из Татарстана совсем...
 
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