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Щучинцы спасли на пожаре двух девочек, которые остались дома без присмотра

23.07.2020 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Щучине трое мужчин спасли на пожаре двух девочек, которые остались одни в квартире. Все произошло на первом этаже одного из домов по улице Заводской в райцентре утром 23 июля, рассказывает «Дзянніца».


Фото: dzyannica.by

— Я находился в соседнем дворе, где работники нашей организации заканчивают строительные работы, — рассказывает инженер по качеству Щучинского МПМК-167 Олег Снигир. — Уже шел к своей машине, как вдруг увидел в окне девочку. Она все время звала свою сестричку. Окно было в дыму. Туда уже бежал житель дома. Малышку мы быстро сняли, а она очень беспокоилась, что в квартире осталась ее трехлетняя сестричка.

В это время с дежурства вернулся домой командир отделения ПАСП № 16 в Острино Виталий Ванелик.

— Вышел на балкон и почувствовал едкий запах дыма, — рассказывает спасатель. — Сначала думал, что кто-то бросил в урну непогашенный окурок. А потом увидел, что из окна первого этажа валят клубы дыма. Я сразу бегом туда, а по дороге набираю 101.

Убедившись, что старшая девочка в безопасности, мужчины кинулись к квартире. Девочка рассказала взрослым, что ключ от нее может быть под ковриком. Открыли дверь, а там из-за дыма ничего не видно.


Фото: dzyannica.by

— Включили фонарик на телефоне и стали ползком пробираться по квартире, — продолжает Виталий. — Малышка сначала отозвалась на наш зов, а потом замолчала. Комнату за комнатой обследовали жилье. Наконец нашли ее в самой дальней комнате, закутавшуюся в одеяло. Ребенка вынесли на улицу и передали женщинам. А сами — назад, в квартиру, тушить огонь. Обесточили квартиру. Двух ведер воды хватило, чтобы ликвидировать возгорание.

На помощь мужчинам прибежал и сосед сверху Виктор Козлов — работник СМУ № 7 Гродно. Все вместе они быстро ликвидировали пожар.

Оказалось, что девочки (одной из них — 6 лет, второй — три года) остались одни дома в тот момент, когда их мама ушла на работу, а папа еще не вернулся со службы.

Присмотреть за маленькими детьми родители попросили старших сыновей. Всего в семье воспитывается пятеро детей.


Фото: dzyannica.by

Как рассказал 13-летний Дима, уходя, он оставил со спящими девочками брата, который, видно, тоже отправился по делам.

Маму, прибежавшую с работы, увезла скорая: женщина переволновалась. Девочки не пострадали. Их здоровью ничто не угрожает. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Щучине трое мужчин спасли на пожаре двух девочек, которые остались одни в квартире. Все произошло на первом этаже одного из домов по улице Заводской в райцентре...
 
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