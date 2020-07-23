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В столице предлагают новый формат экскурсий - на электросамокатах

23.07.2020 16:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Познакомиться с городом на скорости. В столице предлагают новый формат экскурсий - на электросамокатах. Во-первых, это экологично, во-вторых - максимально оптимально. Авторы проекта обещают открывать Минск за два часа с необычного ракурса. Например, урбанистическая экскурсия проходит по молодежной улице Октябрьской, где минчане знакомятся с авторами графических муралов проекта "Улица Бразил".

Гиды готовы рассказать, как Эйнштейн мог получить работу в Минске и какой была деревня Комаровка. "Минск на рубеже эпох" - еще одно направление путешествия на самокатах.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Познакомиться с городом на скорости. В столице предлагают новый формат экскурсий - на электросамокатах. Во-первых, это экологично, во-вторых - максимально...
 
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