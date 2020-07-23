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Таисия Повалий: У меня уважение к Президенту, который заботится о людях и думает о своей стране

23.07.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий о своем отношении к Президенту Беларуси.

"Весь мир отказывается от того самого ценного, что мы имели, когда были огромным государством. Наше государство - Советский Союз. Александр Григорьевич сохранил все эти ценности. Меня до глубины души тронуло, когда на гастролях мы поселились в пансионате. И вот мы вышли гулять в прекрасный парк. И автобусы привозили работников заводов, фабрик на оздоровление. У меня настолько в душе гордость и уважение к человеку, к настоящему Президенту, который о людях заботится, который думает о своей стране, а не как понравиться кому-то, как кому-то угодить". 

 
 
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Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий о своем отношении к Президенту Беларуси. "Весь мир отказывается от того самого ценного, что мы имели, когда...
 
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