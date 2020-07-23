РИКЗ: На 300 баллов ЦТ не написал никто. Две «сотки» получили 15 человек

Источник материала: Tut.by

Все абитуриенты, которые писали тестирование в основные дни, уже знают свои результаты. По данным РИКЗ заветные три «сотни» в этом году не набрал никто, зато 15 человек получили по два 100-балльных сертификата.



Фото: Вадим ​​Фоменок

Всего в этом году централизованное тестирование планировали сдавать почти 65 тысяч человек. На максимальные 100 баллов ЦТ написали 338 раз. Стобалльные сертификаты получат 323 человека, 15 из них добились рекорда дважды.

По словам директора РИКЗ Юрия Миксюка, специалисты еще не до конца проверили тесты, которые сдавали в резервные дни, поэтому, возможно, отличников станет чуть больше.

В этом году самым успешным предметом для абитуриентов стал белорусский язык . На максимальные 100 баллов его написали 78 человек. Это почти в два раза больше, чем в 2019-м, когда таких счастливчиков было 42. А вот математика подкачала: абитуриентов, которые получили ноль баллов, в этом году оказалось больше, чем тех, кто написал тест на заветную «сотку». Отличников было 30, двоечников — 42.

Предмет 100 баллов в 2020-м 0 баллов в 2020-м 100 баллов в 2019-м Белорусский 78 2 42 Русский 27 19 36 Математика 30 42 101 Физика 3 19 15 Химия 29 11 17 Английский 30 23 42 Немецкий 16 6 9 Французский 1 0 1 История Беларуси 19 1 12 География 0 0 0 Всемирная история (Новейшее время) 6 0 2