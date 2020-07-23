|
РИКЗ: На 300 баллов ЦТ не написал никто. Две «сотки» получили 15 человек
23.07.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все абитуриенты, которые писали тестирование в основные дни, уже знают свои результаты. По данным РИКЗ заветные три «сотни» в этом году не набрал никто, зато 15 человек получили по два 100-балльных сертификата.
Всего в этом году централизованное тестирование
По словам директора РИКЗ Юрия Миксюка, специалисты еще не до конца проверили тесты, которые сдавали в резервные дни, поэтому, возможно, отличников станет чуть больше.
В этом году самым успешным предметом для абитуриентов стал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все абитуриенты, которые писали тестирование в основные дни, уже знают свои результаты. По данным РИКЗ заветные три «сотни» в этом году не набрал никто, зато 15...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)