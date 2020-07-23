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Президент утвердил соглашение о займе между Беларусью и МБРР для реагирования на COVID-19

23.07.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Президент утвердил соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития для финансирования проекта по реагированию на COVID-19.

Так, на предоставляемую сумму в 90 миллионов евро запланирована закупка оборудования для отделений интенсивной терапии и реанимации, оснащения для службы скорой медпомощи, приобретение 20 компьютерных томографов, средств индивидуальной защиты и лекарств, а также тест-систем для диагностики инфекции. В частности, для отделений интенсивной терапии и реанимации будут закуплены 460 аппаратов ИВЛ, 350 наркозно-дыхательных аппаратов, аппараты для высокопотоковой СИПАП-терапии, мониторы пациента, а также передвижные рентген-аппараты и аппараты для заместительной почечной терапии. Для службы скорой медпомощи планируется приобрести по 50 реанимобилей, транспортных аппаратов ИВЛ, модульных дефибрилляторов-мониторов, а также транспортировочных боксов. Реализация соглашения позволит укрепить материально-техническую базу организаций здравоохранения.

 
 
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Сегодня Президент утвердил соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития для финансирования проекта по реагированию на...
 
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