Парень пошел на грабеж, чтобы купить своей девушке суши

Источник материала: Tut.by

Парень ограбил женщину на остановке, но в кошельке оказалось всего 10 рублей. Суши свой девушке он так и не купил. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: www. u-f.ru

Безработный 21-летний житель Минской области ранним утром вырвал сумку из рук женщины рядом на остановке и убежал. Добычей грабителя стали лишь 10 рублей, которые лежали в кошельке, а еще недорогой мобильный телефон и личные вещи хозяйки сумки. Молодой человек попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения, и его вскоре удалось найти.

Парень заявил, что пошел на преступление ради того, чтобы сделать приятное своей девушке: ему захотелось угостить ее суши, но денег на японское блюдо не было. Тогда молодому человеку и пришла в голову идея просто их отобрать у кого-то из прохожих. Видимо, полученных в результате грабежа ценностей оказалось недостаточно, так как, по собственному признанию задержанного, суши своей девушке он так и не купил.

Ранее парень не привлекался к уголовной ответственности, сейчас его действиям дана правовая оценка.