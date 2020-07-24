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Парень пошел на грабеж, чтобы купить своей девушке суши
24.07.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парень ограбил женщину на остановке, но в кошельке оказалось всего 10 рублей. Суши свой девушке он так и не купил. Об этом
Безработный 21-летний житель Минской области ранним утром вырвал сумку из рук женщины рядом на остановке и убежал. Добычей грабителя стали лишь 10 рублей, которые лежали в кошельке, а еще недорогой мобильный телефон и личные вещи хозяйки сумки. Молодой человек попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения, и его вскоре удалось найти.
Парень заявил, что пошел на преступление ради того, чтобы сделать приятное своей девушке: ему захотелось угостить ее суши, но денег на японское блюдо не было. Тогда молодому человеку и пришла в голову идея просто их отобрать у кого-то из прохожих. Видимо, полученных в результате грабежа ценностей оказалось недостаточно, так как, по собственному признанию задержанного, суши своей девушке он так и не купил.
Ранее парень не привлекался к уголовной ответственности, сейчас его действиям дана правовая оценка.
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Молодой парень ограбил минчанку ради того, чтобы угостить свою девушку суши, однако его удалось найти и задержать.
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