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Тепло, но дождливо - такой прогноз на выходные по стране

24.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ожидаются грозы, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночью до 14 тепла, днем по северу от 21, а по югу до плюс 30. Несмотря на то, что жара чередуется с дождями, в 17 районах Беларуси по-прежнему действует запрет на посещение лесов.

 
 
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Ожидаются грозы, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночью до 14 тепла, днем по северу от 21, а по югу до плюс 30. Несмотря на то, что жара чередуется с...
 
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