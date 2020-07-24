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Тепло, но дождливо - такой прогноз на выходные по стране
24.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОжидаются грозы, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночью до 14 тепла, днем по северу от 21, а по югу до плюс 30. Несмотря на то, что жара чередуется с дождями, в 17 районах Беларуси по-прежнему действует запрет на посещение лесов.
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Ожидаются грозы, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночью до 14 тепла, днем по северу от 21, а по югу до плюс 30. Несмотря на то, что жара чередуется с...
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