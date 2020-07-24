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Лукашенко проверил работу ОМОНа в Марьиной Горке

24.07.2020 13:24 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 24 июля совершает рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке.

Президент в ходе поездки знакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений специального назначения, Александру Лукашенко также показали несколько образцов общевойсковой формы, он осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды специального назначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку.

Бойцы рассказали президенту про удобство современной формы, которая пошита из дышащей ткани, а для каждого сезона представлены свои модели. Лукашенко отметил что в старой форме летом было крайне некомфортно, это были "муки грешные", заявил президент.

Отметим, что в последнее время ОМОН у граждан страны ассоциируется исключительно с силовыми разгонами мирных акций протеста, став своеобразными ньюсмейкерами. Сотрудники этого подразделения задерживали блогера Сергея Тихановского, а на последних акциях протеста против задержания Виктора Бабрико, нерегистрации его же и Валерия Цепкало на жесткие меры со стороны ОМОНа граждане пытались давать отпор, отбивая у них задержанных. За это против нескольких молодых людей были возбуждены уголовные дела.

14 июля вечером в Минске и ряде городов прошли акции в поддержку незарегистрированных в качестве кандидатов в президенты. По данным МВД, в Минске было задержано более 250 участников акции. Всего в акции приняли участие более 2 тыс. человек.

Следственный комитет Беларуси 15 июля возбудил уголовное дело по факту организации и участия в акции. МВД сообщало, что в ходе акции пострадали шестеро сотрудников ОМОН, четверо госпитализированы.

15 июля МВД опубликовало статистику по задержанным в ходе акций 14 июля в Беларуси. В министерстве напомнили, что «вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно».

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 24 июля совершает рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной...
 
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