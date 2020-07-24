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Лукашенко проверил работу ОМОНа в Марьиной Горке
24.07.2020 13:24 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 24 июля совершает рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке.
Президент в ходе поездки знакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений специального назначения, Александру Лукашенко также показали несколько образцов общевойсковой формы, он осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды специального назначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку.
Бойцы рассказали президенту про удобство современной формы, которая пошита из дышащей ткани, а для каждого сезона представлены свои модели. Лукашенко отметил что в старой форме летом было крайне некомфортно, это были "муки грешные", заявил президент.
Отметим, что в последнее время ОМОН у граждан страны ассоциируется исключительно с силовыми разгонами мирных акций протеста, став своеобразными ньюсмейкерами. Сотрудники этого подразделения
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Александр Лукашенко 24 июля совершает рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной...
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